Sud Bosne i Hercegovine odlučiće o predlogu sarajevskog tužilaštva da se Crnoj Gori ustupi optužnica protiv Ranka Radulovića, koji se tereti za ratne zločine u Foči devedesetih godina.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Radulovića, crnogorskog državljanina, krajem prošlog mjeseca Podgorici je izručio Beograd, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa RSE iz Suda BiH.

Za njim je bila raspisana međunarodna potjernica radi služenja dvije i po godine zatvorske kazne u Crnoj Gori, ali i procesuiranja zbog sumnji za stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo podstrekavanjem, zelenaštvo i silovanje.

Nezavisno od procesa pred crnogorskim organima, u susjednoj BiH je još prije pet godina protiv njega djelimično potvrđena optužnica za zločine protiv čovječnosti počinjene 1992. u Foči, koja je tridesetak kilometara udaljena od granice Crne Gore.

Ona Radulovića tereti da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske učestvovao u silovanjima, zatvaranjima i uništavanju imovine bošnjačkog stanovništva.

On je negirao krivicu, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa RSE.

Bosanskohercegovački organi odluku o ustupanju te optužnice donijeće kada “organi Crne Gore dostave tražene informacije”.

Iz crnogorskog Specijalnog tužilaštva – nadležnog za ratne zločine – nisu odgovorili na upit RSE o slučaju Radulovića.

Ugovor Crne Gore i BiH ne dozvoljava međusobno izručivanje sopstvenih državljana optuženih za zločine protiv čovječnosti.

Uz to, pravo BiH ne poznaje suđenje u odsustvu.

U analizi Akcije za ljudska prava (HRA) se navodi da je optužnicom protiv njega obuhvaćeno 200 dokaza i 50 svjedoka, od čega sedam sa dodijeljenim mjerama zaštite.

Jedna od svjedokinja, koja je bila među zatočenicama u logoru pored Foče, tvrdi da ju je on silovao kada je imala samo 16 godina, piše u analizi, prenosi RSE.

Inicijativa da taj slučaj bude ustupljen crnogorskim organima prije par godina je “propala” jer su se tome usprotivile žrtve iz BiH.

Tada je u analizi HRA konstatovano da će “Radulović de facto biti pošteđen utvrđivanja odgovornosti… ukoliko oštećeni ne daju saglasnost za ustupanje” slučaja Crnoj Gori.

Ovo ne bi bio prvi put da BiH ustupa slučaj ratnih zločina Crnoj Gori.

Naime, Tužilaštvo BiH je 2018. godine podiglo optužnicu protiv Slobodana Pekovića, ranije Čurčića, koju je ustupilo Crnoj Gori.

Nekadašnji pripadnik Vojske Republike Srpske osuđen je prošlog mjeseca u Podgorici na 20 godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Foči.

Osuđen je za ubistvo dvije i silovanje jedne osobe. No, presuda je još uvijek nepravosnažna.

Dvojica crnogorskih državljana Rajko Vojvodić i Milutin Đilas osuđena su krajem prošle godine na dvije, odnosno četiri godine za silovanja počinjena u Foči.

Ova presuda nije pravosnažna.

A da su pravosnažne presude Suda BiH za zločine protiv čovječnosti donijete protiv trojice crnogorskih državljana rečeno je RSE-u iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Na najnižu od tri kazne – 10 godina zatvora – osuđen je Miodrag Nikačević.

Osuđen je za silovanja počinjena u Foči.

U presudi se, između ostalog, ističe da je jednu od žrtava primorao na silovanje prijetnjom da će dovesti njenog brata “da gleda što on njoj radi” ili da će mu se “nešto desiti”.

Na 20 godina osuđen je Mojkovčanin Dragoje Špiro Paunović.

Paunović je avgusta 1992. naredio srpskim vojnicima da vežu ruke zatočenim bošnjačkim civilima i koristio ih kao “živi štit” u sukobu sa Armijom BiH.

Istog dana je naredio da budu strijeljani, u čemu je i sam učestvovao.

U masovnoj grobnici na istoku BiH nađeni su posmrtni ostaci 24 od 27 strijeljanih.

Troje koji su uspjeli da prežive su svjedočili na suđenju.

Sud BiH je utvrdio da je on počinio zločine protiv čovječnosti – progon i ubijanje.

Na najvišu kaznu među njima – 42 godine – osuđen je Nikšićanin Veselin Batko Vlahović, poznat kao “monstrum sa Grbavice”.

U presudi se, između ostalog, navodi da je zatvorenike vodio na lokaciju u blizini Sarajeva gdje je “pokazivao tijela ubijenih civila, koja se su nalazila razbacana… govoreći da je sve te osobe on pobio”.

Prvostepenom presudom je utvrđeno da je odgovoran za 31 ubistvo, nestanak 14 osoba za koje se vjeruje da ih je ubio, 13 silovanja i više od 50 premlaćivanja i teških povreda.

Sva trojica su na suđenjima negirala krivicu.

Prema podacima na internet stranici Suda BiH, Vlahović se nalazi na izdržavanju kazne, za Paunovića status kazne nije naveden dok je Nikačević desetogodišnju kaznu odslužio.

Međutim, Tužilaštvo BiH je protiv Nikačevića krajem 2021. podnijelo novu optužnicu kojom se tereti da je učestvovao u ubistvu 10 civila, prisilnom nestanku i silovanju bošnjačkog stanovništva na tertoriji Foče.

Za njim je BiH raspisana potjernicu.

Međutim, optužnica mu nikada nije uručena jer, prema pisanju portala Detektor.ba, on nije pronađen na adresi u Crnoj Gori i prema riječima mještana on nalazi u inostranstvu.

Zamolnica je potom upućena nadležnim organima Srbije za uručenje optužnice, piše Detektor.