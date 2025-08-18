Na brodu je zatečeno 11 osoba, pretežno državljana Hrvatske i Crne Gore, kao i državljanin Srbije V. Đ. (41) kome je određeno zadržavanje i nalazi se u pritvoru.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da su pripadnici policije Srbije, u saradnji sa policijskim i vojnim agencijama Sjedininjenih Američkih Država i Velike Britanije, u vodama Martinika učestvovali u akciji zapljene 4,8 tona kokaina.

Zaustavljanjem i pretresom broda “GALEXYR” pronađen je 4.841 kilogram kokaina, raspoređen u 153 bale.

Na brodu je zatečeno 11 osoba, pretežno državljana Hrvatske i Crne Gore, kao i državljanin Srbije V. Đ. (41) kome je određeno zadržavanje i nalazi se u pritvoru.

Brod “GALEXYR” je tegljač specijalizovan za transport cementa, dužine 76 metara, i njegov pretres je trajao nekoliko dana.

U saopštenju policije se navodi da je V. Đ. član “Balkanskog kartela” i stvarni vlasnik kompanije “VTS-Maritime Counsalting DOO”, koja se bavi angažovanjem pomoraca za prekookeanske brodove, dok je i sam pomorac, sa dozvolama za upravljanje različitim plovilima.

Postoji sumnja da je ta zapljena kokaina povezana sa nedavnim trostrukim ubistvom u Boliviji, članova “Balkanskog kartela”, državljana Srbije, Sjeverne Makedonije i Hrvatske.

Akcija je uspješno izvedena uz odličnu međuagencijsku, regionalnu i međunarodnu koordinaciju i saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala, navedeno je u saopštenju.