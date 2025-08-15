Obojica su ranije osuđivani, dok je Kračković evidentiran kao specijalni povratnik.

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata za Milenku Kračkoviću i Milanu Markoviću zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo nedozvoljeni ribolov.

Kako je saopšteno, osumnjičeni su 14. avgusta 2025. godine, oko 10 časova, u Nacionalnom parku "Skadarsko jezero" lovili ribu pomoću električne struje, pri čemu su ulovili oko 70 kilograma.

Obojica su ranije osuđivani, dok je Kračković evidentiran kao specijalni povratnik.

Šest dana nakon što im je 8. avgusta Kračković pobjegao u teritorijalne vode Albanije, nadzornici na Skadarskom jezeru uspjeli su da uhvate i policiji predaju njega i Markovića, koje sumnjiče da su strujom ubijali ribu.

Prema izvještaju, tokom osmatranja terena uočili su plovilo kojim je upravljao Kračković, dok je Marković rukovao električnom sondom u izlovu ribu u rejonu Milića Livade. To proizilazi iz spisa o akciji izvedenoj 14. avgusta, u koje su "Vijesti" imale uvid. U ekipi koja je danima, u zasjedi čekala krivolovce, bili su Vuk Saičić, Filip Jovanović i Momčilo Kukuličić. Oni su zasjedu postavili na ulazu u Plavničku rijeku, gdje su osumnjičeni bezuspješno pokušali da im pobjegnu.

Nadzornici su ih fizički spriječili, a tokom akcije Saičić je lakše povrijeđen.

U plovilu je pronađeno oko 70 kilograma ribe, tri gel baterije, akumulator, kace i rezervoar s gorivom. Naknadno su otkriveni i sonda i kablovi za izlov ribe strujom. Osumnjičeni su predati policiji, a na Vranjini je urađena foto-dokumentacija i izdat prekršajni nalog.