Državna tužiteljka za maloljetnike Osnovnog državnog tužilaštva u Baru nakon saslušanja odredila je zadržavanje do 72 časa maloljetnom S.L. zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično djelo teška tjelesna povreda.

“Krivičnom prijavom je predstavljeno da je maloljetnik dana 13.avgusta u Sutomoru, oko 19:30 časova, svjestan svog djela čije je izvršenje htio i znajući da je njegovo djelo zabranjeno teško tjelesno povrijedio R.M, na način što je nakon kraće prepirke sa oštećenim istog udario lijevom stisnutom pesnicom, od kojeg udarca je oštećeni zadobio teške tjelesne povrede, detaljno opisane u izvještaju ljekara”, navodi tužilaštvo, prenosi CdM.