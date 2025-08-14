Povrijeđeni su transportovani u barsku bolnicu na medicinsko zbrinjavanje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na magistralnom putu Bar – Sutomore, u naselju Brca, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su povrijeđene dvije osobe.

“Do udesa je došlo usljed kontakta automobila marke ‘Volkswagen Touran’ kojim je upravljao P.M. (59) iz Golubovaca i ‘Mercedesa’ za čijim volanom je bila M.S. J. (48) iz Belgije”, saopšteno je Radio Baru i Bar Infu iz policije.

Saobraćaj se tokom trajanja izviđaja odvijao jednom trakom naizmjenično. Normalizovan je u 13 sati i 35 minuta.