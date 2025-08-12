Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, vojnik Dejan Božović (41) iz Danilovgrada je stradao, a Marko Iković zadobio teške tjelesne povrede tokom angažovanja na gašenju požara u rejonu Kuča, kada je došlo do prevrtanja vojne cisterne sa vodom.

Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore održaće pres konferenciju povodom stradanja vojnika Dejana Božovića u akciji gašenja požara u Kučima, saopšteno je iz ovog Vladinog resora.

Na konferenciji će, kako su kazali, govoriti ministar odbrane Dragan Krapović.

“Iković je zbrinut i prevezen na medicinsko liječenje. On ima teške tjelesne povrede, ali je trenutno stabilno i nalazi se u svjesnom stanju”, naglasili su.

Kako su zaključili, Vojska Crne Gore, u saradnji sa nadležnim organima, sprovodi istragu radi utvrđivanja uzroka i okolnosti nesreće.