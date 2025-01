Šćepanović je rekao da je bilo planirano da od 18 sati na Cetinje stigne pojačanje, ali da je to dogovoreno prije tragedije.

Kada je policiji preksinoć u 17.26 prijavljeno da je u jednoj cetinjskoj kafani došlo do pucnjave i da ima više ranjenih, u gradu su bile radno angažovane tri policijske patrole, jedan inspektor operativac, službenik u dežurnoj službi i dežurni starješina, kazao je juče vršilac dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović, odgovarajući na pitanje "Vijesti".

To znači da je prijestonicu prvog januarskog dana čuvalo najviše devet policajaca, ako ih je po dvojica u patroli, što ponekad nije slučaj.

On je hronološki naveo slijed zločina u kojem je život izgubilo 12 Cetinjana, a četvoro teško ranjeno i to u svega nešto više od 30 minuta, od 17.21 do 17.57 sati.

Masovni ubica, četrdesetpetogodišnji Aco Martinović, izvršio je samoubistvo šest sati nakon što je u cetinjskoj kafani "Velestovo" za sobom ostavio prve žrtve, koje je ubio iz pištolja u nelegalnom posjedu.

Šćepanović je objasnio da je dežurnoj službi cetinjske policije u 17.26 sati, telefonom prijavljeno da je u jednoj kafani došlo do upotrebe vatrenog oružja, tvrdeći da je informacija bila nepotpuna, zbog čega su na pogrešnu lokaciju, u mjesto Bajice, poslate dvije patrole i starješina.

Kazao je i da su pet minuta kasnije, kada su policajci i stigli u Bajice, vidjeli da to nije mjesto događaja, a da je istragom utvrđeno je da je on već kada su krenuli na teren ubio četvoro sugrađana, a ranio troje.

Prema policijskim podacima, on je od 17.21 do 17.24 sati, u kafani "Velestovo", ubio Branislava Mudrešu (60), Radomira Markovića (70), Miloša Martinovića (39) i Mirka Vuletića (45), a ranio M.V., rođenu 1984. godine, A.M., rođenog 1983. godine i D.K., rođenog 1985. godine.

Šćepanović je na konferenciji za medije saopštio da su ubica, četvoro ubijenih i troje ranjenih tokom dana boravili u kafani "Velestovo" i da su se međusobno poznavali.

Dodao je i da je policija pregledom nadzornih kamera utvrdila da se Martinović, kada su patrole krenule ka Bajicama, već uputio u naselje Humci, dokle se dovezao "fijatom stilo" i parkirao se ispred kuće žrtava, svojih kumova Martinovića.

Čelnik crnogorske policije objasnio je da je Aco Martinović u kumovskoj kući prvo ubio Joša Otaševića (55), koji se nalazio u kući Marka Martinovića čijeg brata blizanca je ubio u kafani "Velestovo".

Nakon Otaševića u dvorištu kuće ubio je Martinovića i ranio njegovu suprugu M. M. (45).

"Koja je uspjela, iako ranjena, da sa djetetom u naručju pobjegne iz svoje kuće u kuću kod prvih komšija", rekao je Šćepanović.

Nastavljajući ubilački pohod, prešao je u roditeljsku kuću ubijene braće Martinović i lišio života njihove oca i majku - Radovana (70) i Radmilu Martinović (63).

Radovana Martinovića istražitelji su našli ubijenog u fotelji, u dnevnoj sobi, a njegovu suprugu u hodniku kuće...

Navodeći da su policajci u 17.39 sati stigli do prvog lica mjesta - kafane "Velestovo", Šćepanović je objasnio da im je šest minuta nakon toga prijavljeno da je u izvršeno ubistvo u naselju Humci, a minut kasnije i da su ubijena braća Vuletić - devetogodišnji Vukan i njegov pet godina stariji brat Jovan. Njih dvojica najmlađe su nedužne žrtve masovnog ubice Aca Martinovića.

"Na drugoj lokaciji, gdje su lišena života četiri lica i jedno lice ranjeno, policija nije imala prijavu događaja, već se uputili na treću lokaciju gdje je lišeno života dvoje djece, i ta prijava je bila u 17.46 časova. Za ovo vrijeme izvršilac Martinović, kako je naknadno utvrđeno pješke dolazi do vozila ispred kuće Martinovića, i odlazi u Donji kraj br. 7 i tom prilikom lišava života svoju sestru", kazao je on.

U tom dijelu prijestonice on je ubio svoju rođenu sestru - četrdesetdvogodišnju Zoricu Vuletić.

Policiji je u 17.53 sati prijavljeno da je ona ubijena u svojoj kući.

"Nakon ove prijave policija je dobila tri prijave da se izvšilac nalazi na tri različite lokacije - nasilje Medovina, kod Gimnazije i na Bulevaru kod brze hrane Obeliks. Ubica se, nakon četvrte lokacije, uputio na peto lice mjesta, gdje je izvršio ubistvo D.D., rođene 1973. godine, a koje je prijavljeno u 17.57 časova dežurnoj službi OB Cetinje", kazao je Šćepanović.

Prema nezvaničnim saznanjima Vijesti on je tada došao ispred kuće svog druga, a kada mu je njegova supruga Dragana Drašković otvorila vrata - ubio je.

Policija nije juče saopštila motiv višestrukog ubistva i ranjavanja četvoro Cetinjana, pojasnili su samo da je ubilačkom pohodu prethodio verbalni konflikt u kafani, nakon čega je Aco Martinović izašao iz tog objekta i nekoliko minuta kasnije vratio se naoružan i započeo masakr.

"Izvršenju ovog teškog ubistva prethodio je verbalni incident između ubice i ubijenog M.M. (rođenog 1986. godine), zbog nerazjašnjenih okolnosti. Verbalni incident se dogodio nakon višesatnog boravka ovih lica u kafani, tokom kojeg boravka su prisutni konzumirali alkohol. Nakon verbalne rasprave, ubica se oko 17.15 časova udaljava u nepoznatom pravcu vozilom, uzima vatreno oružje, vraća se s istim i u vremenskom periodu od 17.21 do 17.24 časova započinje krvavi pir u kafani 'Velestovo'", rekao je Šćepanović.