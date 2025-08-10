Uviđaj je u toku.
Jedna osoba stradala je u Zeti, u sudaru cistijerne i motora.
Kako prenosi portal RTCG, UP Ž.S. (57) smrtno je stradao.
Uviđaj je u toku.
Put Bara se saobraća jednom trakom, prenosi Dan.
