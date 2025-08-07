Nikšićko Osnovno državno tužilaštvo naložilo da se oduzmu putne isprave

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nikšićko Osnovno državno tužilaštvo naložilo je da se oduzmu putne isprave Dulji Drekoviću kojeg sumnjiče da je učestvovao u udesu u kom je 1. avgusta stradala Vesna Vukčević (57) i povrijeđena M. I.

To su “Vijestima” saopštili iz Osnovnog državnog tužilaštva Nikšić, odgovarajući na pitanja lista.

Pedesetsedmogodišnjakinja je poginula u udesu na putu Nikšić - Šavnik, kod mjesta Vidrovan, 1. avgusta oko 14.50 sati, kao saputnik u vozilu kojim je upravljala M. I.

U saobraćanoj nesreći učestvovala su tri vozila.

Prema nezvaničnim saznanjima, Dreković je iz, za sada neutvrđenih razloga, prešao u suprotnu kolovoznu traku i udario u automobil u kom su bile M. I. i Vukčević, pišu Vijesti.

“Povodom saobraćajne nezgode na koju se odnose Vaša pitanja u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću formiran je predmet, dežurni tužilac je sa službenicima Uprave policije i vještakom saobraćajne struke izvršio uviđaj, saslušan je osumnjičeni D. D., kojem je izrečena mjera nadzora privremenog oduzimanja putnih isprava. Tokom istrage saslušani su svjedoci i biće pribavljeni svi neophodni dokazi, nakon čega će se donijeti odluka”, kazali su “Vijestima” iz ODT-a Nikšić.