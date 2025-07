Na sudu je, kako kaže, iznio sve činjenice i sutkinja Višeg suda Vesna Kovačević ga je pažljivo saslušala. Zamjera što mu nije dozvoljeno da se direktno obrati specijalnoj tužiteljki.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ivan Delić i njegova supruga Andrijana u petak su pred Višim sudom u Podgorici, prilikom razmatranja blokade njihove imovine koju je privremeno odredilo Specijalno tužilaštvo, ustvrdili da sva imovina u njihovom vlasništvu ima zakonito porijeklo, prenosi Pobjeda.

Njihov branilac, advokatica Tatjana Pavličić je navode SDT-a demantovala, ističući da predmetna imovina nije stečena novcem od kriminalne djelatnosti.

Ocjenila je navode tužilaštva kao neosnovane bez ijednog dokaza.

“Navodi SDT-a su puni konstrukcija, predubjeđenja i pretenciozni su. U pitanju je imovina koja predstavlja višedecenijsko sticanje porodice Delić, a što potvrđuje relevantna pisana dokumentacija koja je dostavljena tužilaštvu i sudu”, kazala je ona.

Delić je krajem maja iz Dubaija izručen Crnoj Gori kako bi prisustvovao krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog optužbi da je kao pripadnik kriminalne organizacije Vasa Ulića i Radoja Zvicera učestvovao u međunarodnom švercu narkotika.

Uporedo sa krivičnim postupkom SDT je otvorio i finansijsku istragu protiv Delića u okviru koje mu je privremeno blokirana imovina.

Na ročištu po žalbama porodice Delić, koje je pred Višim sudom održano povodom mjera koje je SDT privremeno odredio, desila se i jedna nesvakidašnja situacija.

Pored Delića, pred sutkinjom Vesnom Kovačević našao se i njihov komšija Vido Zenović, jer mu je Tužilaštvo, kako je kazao, velikom greškom, blokiralo imovinu koja je u vlasništvu njegove porodice već skoro 200 godina.

Među brojnim objektima koje je Ivan Delić naslijedio 2019. godine, nakon smrti oca Dušana, jedan se, pokazalo se, nalazio na zemljištu komšije Vida Zenovića.

Tačno 115 metara kvadratnih. Ništa veliko na papiru, ali u stvarnosti, epicentar jedne apsurdne situacije.

Delić je odlučio da okonča dugogodišnje trzavice i ponudio je Zenoviću da mu isplati dugogodišnji zaostali dug od oca Dušana.

“Nakon saznanja da je dio kuće izgrađen na zemljištu Vida Zenovića, obavezali smo se isplatiti dugovanje, koje sam prvom ukazanom prilikom i izmirila. Kupila sam od Vida zemlju u Ivanovo ime, kao njegov punomoćnik, jer je to prvenstveno bilo i njegova obaveza. Zemlju sam imala pravo kupiti na svoje ime, čime možda i ne bih dovela do naknadnog prijedloga tužilaštva o blokadi iste. Međutim, da mogu da vratim vrijeme, opet bih isto uradila, jer je to prije svega Ivanova obaveza”, potvrdila je za Pobjedu Andrijana, supruga Ivana Delića.

Ona je sa svojim ocem otišla kod Zenovića i zamolila za oprost uz ponudu da plati uzurpirano zemljište za cijenu koju god traži.

Zenović ih prima sa razumijevanjem, potpisuju kupoprodajni ugovor, novac ide na račun Zenovićeve sestre.

“A notar potvrđuje sve”, priča Zenović i napominje da ,,notar ne bi ovjerio ništa sumnjivo“.

Da bi zatvorili dugove, prema banci i komšiji, Andrijana Delić je u decembru prošle godine prodala jedan od naslijeđenih stanova, a što je, kako je kazala, Specijalno tužilaštvo kasnije dovelo u pitanje, piše Pobjeda.

“Stanovi su bili ruinirani, jedan samo u gruboj gradnji. I da mi je kupac dao nižu cijenu, prihvatila bih, samo da isplatim Zenovića i da zatvorim ostala dugovanja i hipoteke”, kaže Andrijana.

I kada su pomislili da je problem riješen, početkom 2025. godine, Zenović prima šokantnu vijest, Specijalno državno tužilaštvo blokiralo mu je dvije parcele, koje se nalaze u neposrednoj imovini Delića, jer postoji sumnja da su stečene kriminalnom djelatnošću, odnosno da je kroz prodaju parcele Delićima oprao 30.000 eura.

“Bio sam tada u bolnici, rješenje su primile moje sestre. Zovu me, uznemirene. Blokirana mi je imovina, a ja nemam pojma o čemu se radi”, prepričava Zenović, prenosi Pobjeda.

Njegova zemlja, tvrdi, u porodici je od 1836. godine. To dokazuje i starim mapama iz vremena Austrougarske, koje je morao tražiti po arhivama Beča, Zadra i Splita, jer se domaćem katastru ne može vjerovati.

“Nijesam htio da se nerviram oko toga. Blokirano je 100 metara kvadratnih zemlje i neka ih đavo nosi. Neka uzmu pare i sa računa moje sestre”, priča Zenović.

Međutim, blokada 100 metara kvadratnih bio je okidač da Zenović odluči da sve treba da proda i ode iz Crne Gore.

“Sin me je podsjetio na latinsku izreku koja kaže: ,,Gdje je dobro tu je domovina“ i kazao: Bježi odavde čovječe. Prodaj sve i idi po svijetu“, priča Vido.

Ipak, zbog želje da sinu ostavi zemlju koja je toliko dugo bila u vlasništvu porodice, Zenović odlučuje da pronađe investitora koji bi gradio na njegovim parcelama a koje su kilometar od spornih 100 metara kvadratnih.

Ali onda dolazi do preokreta.

Novi problem isplivao je na površinu kada je trebalo da potpiše ugovor sa investitorima za zajednički projekat.

Notarka partnera primjećuje da je zemlja pod opterećenjem. Investitori ga optužuju za prevaru. Sve pada u vodu.

“Zovu me partneri i kažu: Vido, ti si prevarant. Htio si da nam podvališ. Tvoja zemlja je opterećena naredbom Specijalnog tužilaštva. Bio sam šokiran. Odmah sam pošao kod njih i pokazao im rješenje suda u kojem se ne spominju parcele na kojima smo planirali gradnju. Izvinio sam im se do crne zemlje, ali posao je vjerovatno propao”, priča Vido i precizira da mu je SDT blokirao oko 15.000 metara kvadratnih.

Na sudu je, kako kaže, iznio sve činjenice i sutkinja Višeg suda Vesna Kovačević ga je pažljivo saslušala. Zamjera što mu nije dozvoljeno da se direktno obrati specijalnoj tužiteljki.

“Ne bih je vrijeđao, ali bih bio grub. Specijalno tužilaštvo me razbaštinilo bez ikakvog valjanog osnova”, kaže Zenović.

On ukazuje da je blokada njegove cjelokupne imovine razotkrila još jednom nefunkcionalnost sistema ali i činjenicu da se kao građanin suočava sa državom koja mu samo sudi ali ga ne štiti.

“Žalio sam se i na Dušana i na državu. Država je uzrok svih nesporazuma. Katastar je katastrofalan, dokumentacija loša, inspekcija nikad nije reagovala. Meni nije kriv Dušan, meni je kriva država koja me nije zaštitila”, zaključuje Zenović.

Viši sud u Podgorici donio je dvije odluke kojima se privremeno zabranjuje raspolaganje imovinom Ivana Delića

Radi se o privremenim mjerama koje obuhvataju više desetina objekata i hiljade kvadrata zemljišta, većinom u najatraktivnijim zonama Crnogorskog primorja.

Prvo rješenje o zabrani raspolaganja donijeto je početkom decembra prošle godine, a odnosilo se na imovinu koju je Delić pribavio nasleđem, kupovinom, poklonom ili drugim pravnim osnovom. Početkom marta ove godine, Sud je, na zahtjev SDT-a i na osnovu notarskih zapisa koje je dostavila policija, proširio zabranu i na drugu naslijeđenu imovinu.

Prema dostupnim informacijama, pod blokadom se sada nalazi više od 17.500 kvadrata zemljišta, pretežno šumskog karaktera, kao i 46 objekata – uključujući stanove, apartmane, podrume, garaže i druge pomoćne prostore.

Odbrana Delića je ukazala da kvadratura objekata u katastru ne prikazuje pravo stanje.

Pojašnjavaju da je na tri parcele uknjižen jedan isti objekat prikazujući pogrešno stanje.

Supruga Ivana Delića tvrdi da njena porodica trpi medijski linč

Andrijana Delić tvrdi da njena porodica već duži niz godina proživljava medijski linč kroz plasiranje neistinitih ali i zlonamjernih informacija.

Kao jedan od blažih primjera tog medijskog linča, navodi objavljivanje rješenja suda o privremenoj blokadi njihove imovine na prijedlog Specijalnog državnog tužilaštva.

“Prijedlog SDT-a je dospio u medije prije nego što su moj advokat i ja uopšte imali uvid u taj dokument. To je nedopustivo. Mi nijesmo javne ličnosti, političari ili funkcioneri a ipak smo izloženi i to mi jako smeta”, ističe ona.

Posebno ju je pogodilo to što su mediji izvještavali o detaljima jedne njene kupoprodaje nepokretnosti.

“Dio novca sam primila na račun, a dio u gotovini. Objava tog podatka predstavljala je za mene realan bezbjednosni rizik jer živim sama sa djecom. U zemlji u kojoj vladaju iskrivljene vrijednosti i nemaština, takva izloženost može imati ozbiljne posljedice”, upozorava Andrijana.

Smatra da informacije o kupoprodaji i iznosima mogu biti predmet interesovanja suda i tužilaštva, ali da javnost od toga nema nikakvu korist osim da ih, kako kaže, koristi kao temu za „kafanske priče“.