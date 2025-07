Marko Šaković osuđen je danas u Višem sudu u Podgorici na šest godina zatvora zbog produženog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, dok je oslobođen optužbe da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Marko Šaković, koji je u bjekstvu, osuđen je danas u Višem sudu u Podgorici na šest godina zatvora zbog produženog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, dok je oslobođen optužbe da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, prenose Vijesti.

U istom slučaju, Marko Lašić je osuđen na godinu i osam mjeseci zatvora, takođe zbog produženog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, a u kaznu će mu biti uračunato vrijeme provedeno u pritvoru. Njemu su takođe oduzeta dva pištolja. On je oslobođen optužbe da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

Nataša Sarić, bivša supruga Šakovića, je u ovom slučaju oslobođena optužbe da je izvršila produženo krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i stvaranje kriminalne organizacije.

U optužnici se navodi da su od aprila 2019. pa sve do 6. februara 2020. godine, okrivljeni Marko Šaković, Marko Filimanović i Nataša Sarić, prodavali i vršili razmjenu i držali veću količinu oružja, pišu Vijesti.

Prema navodima optužnice, Marka Filimanovića su umišljajno podstrekli Marko Šaković i Nataša Sarić.

"Okrivljeni su na više sastanaka sa Filimanovićem i putem poruka preko kriptovanih telefona tražili od njega da kupuje veće količina oružja - pištolja i automatskih pušaka te da im ga predaje suprotno zakonu i bez dozvole. Marko Šaković bi nakon toga oružje prodavao na teritoriji Crne Gore, Njemačke i Albanije pripadnicima drugih kriminalnih organizacija radi izvršenja krivičnih djela", navodi se u optužnici.

Navedeno je da su Marko Šaković i Nataša Sarić u više navrata Filimanoviću davali novac kako bi od fizičkih lica i u prodavnicama oružja u Crnoj Gori kupovao veće količine oružja.

"Tako je 6. avgusta 2019. godine u Podgorici osumnjičeni Marko Šaković dao Filimanoviću 6.000 eura da kupi oružje. Filimanović je nakon toga pošao u prodavnicu oružja ,,Hefest“ gdje je kupio 10 pištolja i to deset pištolja ,,CZ“ kalibra 9x19 mm, kojom prilikom je navodno oružje kupio za potrebe pravnog lica „Lovac M“ čiji je on vlasnik. Oružje je potom Marku Šakoviću, koje je on držao u svojoj kući a kasnije i predao za sada neidentifikovanim članovima kriminalne organizacije, a koje su oni prodali pripadnicima drugih kriminalnih organizacija radi ubistava na teritoriji Crne Gore, Albanije i Njemačke", saopšteno je u optužnici.