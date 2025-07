Prof. dr Miodrag Šoć: U konkretnom slučaju djelovala je sila jakog inteziteta. Da nije bilo ovog udarca pesnicom, ne bi došlo do prskanja arterije kod Miloševića.

Izvor: MONDO/Mia Stanković

U Apelacionom sudu Crne Gore danas je održan glavni pretres na kojem je pročitana ekspertiza sudsko medicinskog odbora Medicinskog fakulteta u Podgorici, o uzroku smrti Svetislava Miloševića.

Ni nakog saslušanja prof. dr Miodraga Šoća, predstavnika sudsko medicinskog odbora, za sud je i dalje ostalo nerazjašnjeno šta je presudno uticalo da Milošević premine; da li od udarca pesnicom u glavu ili od njegovog ličnog svojstva krvnih sudova koji su bili tanki i izgledali kao paukove niti, kako se u svom nalazu izjasnio vještak dr Nemanja Radojević, prenose Vijesti.

Čitanjem ekspertskog mišljenja, u sudu je nastavljeno suđenje okrivljenom Igoru Lakoviću, optuženom da je počinio krivično djelo „teška tjelesna povreda sa smrtnom posljedicom“. Prema navodima presude Višeg suda u Podgorici, Laković je osuđen na dvije godine zatvora jer je 10. novembra 2021., pesnicom udario Miloševića pesnicom u predjelu lijeve strane glave, koji je preminuo četiri dana kasnije u Kliničkom centru Crne Gore.

Pitanje Apelacionog suda je glasilo da sudsko medicinski odbor, na osnovu obdukcionog izvještaja dr Nemanje Radojevića i fotografija koje su sačinjene prilikom obdukcije, te cjelokupnih spisa predmeta utvrdi uzrok smrti oštećenog Svetislava Miloševića.

Sudsko medicinski odbor je dao mišljenje, koje je pročitao izvjestilac u ovom predmetu sudija Predrag Tabaš.

"Smrt je nasilna i nastupila je usljed zatajenja vitalnih životnih funcija kao neposredne posljedice izlivanja krvi u lobanjsku duplju (ispod meke moždane opne), iz rascjepa zadnje desne moždane arterije i posljedično nastalog otoka mozga, a što je sve nastalo usljed udarca tupim, teškim, mehaničkim oruđem (moguće pesnicom) u predio lijeve očne duplje", navodi se u mišljenju.

Ekspertizu su uradili prof. dr Miodrag Radunović, specijalista za hirurgiju, prof. dr Miodrag Šoć, specijalista za sudsku medicinu, prof. dr Lidija Injac-Stevović, specijalista za psihijatriju, doc. dr Tanja Boljević, specijalista za hirurgiju čeljusti i lica i doc. dr Nikola Bulatović, specijalista za ortopediju.

Državna tužiteljka Lidija Vukčević i advokat Nebojša Asanović, punomoćnik porodice Milošević, nisu imali primjedbi na mšljenje sudsko medicinskog odbora.

Predstavnik ekspertskog tima prof, dr. Miodrag Šoć je odgovorio na mnogobrojna pitanja odbrane advokata Mirka Boškovića, te predsjednice vijeća sudije Vesne Moštrokol i sudije Tabaša.

Dr Šoć je ogovarajući na pitanje advokata Boškovića, potvrdio da je ekspertski tim imao u vidu obdukcioni zapisnik koji je uradio dr Nemanja Radojević.

“Članovi medicinskog odbora su imali u vidu obdukcioni zapisnik i fotografije koji je uradio dr Radojević. U njemu je navedeno da su arterije u mozgu kod oštećenog Miloševića bile istanjene, paučinastog izgleda, odnosno da su tanje nego što je to uobičajeno za osobe ove životne dobi. Ove tanke arterije su urođene onako kako su zatečene kod Miloševića. Najverovatnije je da su ovakve arterije urođene. U konkretnom slučaju djelovala je sila jakog inteziteta. Da nije bilo ovog udarca pesnicom, ne bi došlo do prskanja arterije. Ne znam da li bi došlo do prskanja arterije od udarca ove jačine, kako je došlo, da je u cjelosti bila normalnog izgleda”, rekao je dr Šoć.

Dodao je da u ovom slučaju oštećenog Miloševića postoji određena predispozcija jer su njegove arterije osjetljivije.

“Ali, da nije došlo do primjene sile ne bi došlo do pucanja arterije”, kategoričan je dr Šoć.

Lično svojstvo oštećenog Svetislava Miloševića

Ono u čemu su saglasni sudsko medicinski odbor Medicinskog fakulteta u Podgorici i nalaz vještaka dr Nemanje Radojevića, jeste da je vještak u nalazu naveo da je djelovala sila veoma jakog inteziteta, stisnuta pesnicom u predjelu oka, nakon čega je došlo do pucanja krvnih sudova u mozgu, koja je dovela do smrti.

Dr Radojević je na suđenju u decembru 2024., rekao da je došlo do izlivanja krvi iz prostora iz rascjepa desne zadnje strane moždane arterije, što je dovelo do smrti, a do toga je došlo zbog ličnog svojstva oštećenog.

“Konkretno, lično svojstvo organizma se ogledalo u tome da su arterije mozga bile urođeno tanke. Pojedine kao paukove niti, te da je za kidanje nekih od arterija potrebno neuporedivo manja sila nego što bi to bilo potrebno da se ovakva povreda dogodila kod zdrave osobe”, naveo je tada dr Radojević.

Dr Šoć je odgovarajući na pitanja odbrane ponovio.

“Nedvosmisleno, krvni sud je prskao usljed dejstva jakog zamahnutog mehaničkog oruđa, kako je dato u našem mišljenju”, rekao je Šoć. Dodao je da čim su tanji krvni sudovi, oni su osjetljiviji na spoljašnji uticaj, ali u kojem stepenu, nije mogao da se izjasni.

“Da nije bilo ličnog svojstva arterija oštećenog Svetislava Miloševića, da li bi došlo do pucanja krvnih sudova”, pitao je advokat Bošković.

“Ja ne znam da li bi došlo”, kazao je dr Šoć i nastavio.

“Sudsko medicinski odbor je imao u vidu mišljenje dr Radojevića, da usljed dejstva ove sile, ne bi došlo do pucanja krvnih sudova bez urođenog svojstva. Sudsko medicinski odbor ne može da da takvo viđenje stvari i ne možemo se izjasniti šta bi bilo, na nešto hipotetički.

Advokat Bošković je podsjetio da je dr Radojević naveo da nije postojalo lično svojstvo oštećenog ne bi došlo do pucanja krvnih sudova.

“Mi mislimo da to nije smio da kaže. Članovi sudsko medicinskog odbora se ne slažu sa ovom konstatacijom vještaka dr Radojevića”, odgovorio je dr Šoć.

“Zašto se ne slažete. Isključujete li mogućnost da je došlo do pucanja krvnih sudova usljed ličnog svojstva”, pitao je sudija Tabaš.

“Naša znanja nisu takvog nivoa da bi se ovako izričito izjasinili. Nedvosmisleno je da su ti krvni sudovi osjetljivi kod Miloševića. Ali, koliki je stepen te osjetljivosti, ne mogu se izjasniti na to pitanje. Da nije bilo udarca, ne bi došlo do pucanja krvnih sudova. Krvni sud je prskao jer čovjek udaren”, kazao je Šoć.

Advokat Bošković: Mišljenje dr Radojevića je logičnije od mišljenja medicinskog odbora

Advokat Mirko Bošković je prigovorio mišljenju sudsko medicinskog odbora.

Naveo je da se dr Šoć, kao predstavnik odbora, izjašnjavao na pitanja o arteriji ličnog svojstva oštećenog, dok o tom pitanju u ekspertizi nema riječi.

“Izuzev prof. dr Šoća, koji je specijalista sudske medicine, ostali članovi sudsko medicinskog odbora, nemaju potrebna stručna znanja da bi se izjasnili na okolnosti koja su predmet vještačenja, odnosno koje se odnose na posebno lično svojstvo. Imamo samo da se u njihovo ime danas na pretresu on izjašnjavao. Dr Šoć vješto izbjegava da da konkretan odgovor. Mišljenje dr Šoća je različito u odnosu na mišljenje dr Radojevića. Danas je prof dr. Šoć naveo da članovi sudsko medicinskog odbora nemaju dovoljno stručnog znanja koja bi im omogućila odgovor na pitanja. Moj zaključak je da je mišljenje dr Radojevića stručno i logičnije od mišljenja medicinskog odbora”, zaključio je advokat Bošković.

Nakon kraće pauze, predsjednica vijeća sudija Vesna Moštrokol je rekla da je sud odredio da se izvrši dopuna vještačenja, u odnosu na lično svojstvo krvnih sudova Svetislava Miloševića.

Naredni glavni pretres je zakazan za četvti septembar.