On je negirao da je izvršio bilo koje krivično djelo i da je član bilo koje kriminalne organizacije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Smatram da je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) planiralo da budem njihov svjedok saradnik, da "namještam" i špijam, jer sam bio obezbjeđenje kod predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, kazao je danas okrivljeni Darko Lalović na Višem sudu u Podgorici gdje je nastavljeno suđenje za praćenje i planiranje napada na nekadašnju novinarku ND "Vijesti" Oliveru Lakić, kao i za ubistvo Miodraga Kruščića.

"Tužilac mi je tražio da kažem nešto za sina tadašnje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice. Oni su očekivali da im namjestim Vesnu. Ja da špijam i lažem. To su njihova seljačka posla.Treba li da ja špijam i lažem da bih zadržao posao. Ne. Ima još poslova. Mogu da zarađujem od lopate, a ne da špijam“, izjavio je u odbrani Lalović pred specijalnim vijećem sudije Radovana Vlaovića.

On je negirao da je izvršio bilo koje krivično djelo i da je član bilo koje kriminalne organizacije.

"Od oružja u kući je nađena kutija metaka, koji su vlasništvo moga đeda Rajka i koji ima oružani list. Iako sam imao informaciju od jednog tužioca da ću biti uhapšen, nisam sklonio tu kutiju sa mecima. Tužilac mi kaže da je nađen moj DNK na kutiju od metaka, ali mi nije donijet i pokazan dokument na kojem to piše. Pa mora biti moj DNK, ne može biti od komšije. Kada sam uhapšen, bio sam osumnjičen da sam pratio novinarku Lakić. Kada sam bio na saslušanju u kancelariju kod tužioca, tužiteljka mi je rekla da ja nemam veze sa tim slučajem napada i praćenja Lakić. A prije mjesec dana sve su novine pisale da sam šou činio. Sedam puta me saslušavao specijalni policijski tim. Pitali su me za drogu, za cigare. U optužnici piše da sam uticao na donošenje sudskih odluka. Ja nijesam ministar pravde da bih uticao na sudski sistem. Nijesam koristio telefon sa skaj aplikacijom", ispričao je Lalović.

On je kazao da ne zna zašto je uopšte u grupi optuženih za ubistvo Kruščića i ranjavanje Lakić.

"Ja nemam nikakve veze sa tim. Ako tužilac ima i jedan dokaz protiv mene za drogu i cigare, neka stavi na sto, priznaću sve, ne moramo ići na sud", dodao je Lalović.

Okrivljeni Branislav Karadžić rekao je da ne priznaje navode optužnice i da nije član kriminalne organizacije.

Okrivljeni Luka Bulatović je izavio da ne prihvata navode optužnice SDT-a. Rekao je da je stanu Aerodromskoj ulici u Podgorici iznajmio Filipu Beđoviću, te da nema veze sa oružjem koje je nađeno u stanu.

"Nije tačno da sam 8. maja 2018., vozio automobil, kada je napadnuta Olivera Lakić".

Optužnicom su obuhvaćeni Milan Vujotić, bivši policajac Lalović, Filip Knežević, Mario Milošević, Goran Rakočević, Veselin Bubanja, Filip Bešović, Luka Bulatović, Dejan Vukašinović, Branislav Karadžić, Goran Vukčević, Mijajlo Stojanović, Aleksandar Ljumović i Sanja Božović. Oni se terete i za krijumčarenje 554 kilograma marihuane, iz Albanije u Crnu Goru, 26. januara 2021. godine.

"Vijeće Višeg suda u Podgorici je, rješenjem Kvso br. 39/23, potvrdilo je optužnicu, Kt-S br.265/20, od 20. juna ove godine, koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv 14 optuženih lica i to: M.V., G.R., F.B., F.K., S.B., V.B., L.B., D.V., D.L., B.K., M.M., M.S., A.Lj. i G.V., za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, teška tjelesna povreda, teško ubistvo, ubistvo putem podstrekavanja, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Predmet optužnice je, između ostalog, napad na novinarku "Vijesti", oštećenu Oliveru Lakić, od 8. maja 2018. godine, teško ubistvo oštećenog Miodraga Kruščić, 21. maja 2018. godine i krijumčarenje 554 kg opojne droge marihuane, iz Albanije u Crnu Goru, 26. januara 2021. godine", navedeno je ranije u saopštenju specijalnog tužioca i portparola Specijalnog državnog tužilaštva Vukasa Radonjića.

"Već nekoliko godina unazad, SDT na čelu sa Milivojem Katnićem, Sašom Čađenovićem, Veljovićem i Bakovićem, hapse me kao da sam bezbjedonosno interesantno lice. Hapšen sam u okviru istrage za ubistvo Miodraga Kruščića. Ističem da sam neosuđivan. U vrijeme napada na Oliveru Lakić i ubistvo, nalazio sam se na liječenju na pshijiatriji. Nijesam mogao da budem istovremeno na dva različita mjesta. I moj stil života govori da nijesam kriminalc. Ne nosim sat "roleks", ne vozim skupa auta. Mislim da tužilaštvo u svojoj zgradi ima tih primjera. Gdje je danas Katnić. U rupi", izjavio je Bubanja.

Okrivljeni Filip Bešović, optužen za ranjavanje novinarke Olivere Lakić u maju 2018. godine, zatražio je danas da se u ovaj sudski postupak uključe ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Evropske Unije jer u protivnom, neće imati pravično suđenje.

“Ovo krivično djelo mi je namješteno. Ne priznajem krivicu. Znam da se u Crnoj Gri namještaju krivična djela, ali su već mogli da mi namjeste neko „muško krivično djelo“, izjavio je okrivljeni Bešović i nastavio.

“A ne da pratim ženu po Podgorici. Ovo je najgore krivično djelo koje su mogli da mi namjeste. Prvo su me optužili da sam organizator kriminalne grupe kojoj se na teret stavljalo ranjavanje Olivere Lakić i ubistvo Miodraga Kruščića. Onda su me optužili da sam vozio, pratio i podstrekavao na ubistvo ove novinarke. Imam samo dvije ruke. Teoretski nijesam mogao da počinim sva ova krivična djela za koja me terete”, istakao je Bešović.

Dodao je da je siguran da bi svjedok saradnik Bajram Pista bio pozvan u tužilaštvo prije saslušanja kako bi ga podsjetili šta treba da kaže.

Rakočević je prije početka suđenja rekao da ne traži odlaganje suđenja iako je Bešović bolestan došao na suđenje.

“Zaista jedva čekam da se sasluša svjedok saradnik Bajram Pista. Znam kakvu je torturu pretrpio Marinko Rajković, a bio je optužen. Ne zamjeram mu što je sada postao svjedok saradnik ”, rekao je Rakočević.