Prepirka između dvojice braće iz Rožaja završila je hapšenjem jednog od njih - D. B. koji je bratu istih inicijala, držeći drvenu letvu u ruci, zaprijetio da će mu otkinuti glavu i ubiti ga.

Taj Rožajac je na saslušanju pred tužiocem zamolio Tužilaštvo “da ga uputi odmah u pritvor, jer će napraviti još gore djelo”...

Incident se dogodio 30. maja u selu Bijela Crkva, a prepirka među braćom počela je zbog navodno neisplaćenih dnevnica za rad na izgradnji kuće, kada je D. B. i uhapšen, prenose Vijesti.

Odlukom Osnovnog suda u Rožajama, 1. juna određen mu je pritvor do 30 dana.

U sudskim spisima, u koje su “Vijesti” imale uvid, piše da ga terete za krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Tužilaštvo sumnjiči tog Rožajca da je pretposljednjeg dana maja, oko 19.30 časova, ugrozio sigurnost člana svoje porodice, brata D. B., prijetnjom da će napasti na njegov život i tijelo..., prenose Vijesti.

Njegov brat tužiocu je ispričao da je tridesetak minuta prije incidenta došao iz Kruševca u selo Bijela Crkva i razgovarao sa majkom i sestrom M. B. i S. B. koje su već bile stigle iz Srbije.

“Negdje oko 19.30 časova, ispred kuće je došao njegov brat D. i tražio je da izađe. On je tada izašao ispred kuće i D. ga je odmah verbalno napao, tako što mu je govorio da ga je navodno prevario, te da mu duguje 30 dnevnica za izgradnju kuće. Rekao mu je da mu ne duguje novac. Međutim, on je to uporno tvrdio, pa je u tom momentu došlo do prepirke među njima, našta mu je odgovorio da će mu platiti 30 dnevnica kada mu on plati stan u Kruševcu u kom je boravio četiri mjeseca bez ijednog dinara. Tada mu je D. rekao: Hoćeš li da ti glavu otkinem?”, citiraju sudije izjavu oštećenog D. B. datu pred tužiocem.

Taj Rožajac nastanjen u Kruševcu, tužiocu je rekao da je tada svom bratu kazao da za tim nema potrebe, ali da ovog to nije urazumilo, prenose Vijesti.

“D. je tada uzeo jednu drvenu dasku dužine oko metar i krenuo je prema meni”, kazao je on.

Ispričao je da su tada, između braće, stale majka i sestra, nakon čega mu je brat rekao: “Otkinuću ti glavu, ubiću te”.

Oštećeni je tada, kazao je on tužiocu, pozvao policiju i ušao u kuću, a njegov brat se vratio ka svojoj, koja je udaljena dvadesetak metara.

“U međuvremenu je došla patrola policije i dok su privodili D. D. mu je uputio riječi: ‘Žao mi je što te nisam ubio’. Nakon toga policijski službenici su uveli D. u vozilo i odveli ga u stanicu policije. Od ovih prijetećih riječi koje mu je D. uputio, uplašio se i osjetio se ugroženim, jer je D. bio veoma ljut i agresivan. Osnovana sumnja proizlazi iz iskaza svjedoka M. B. i S. B., koji su u bitnom saglasni sa iskazom svjedoka oštećenog D. B.”, piše u rješenju o određivanju pritvora, prenose Vijesti.

Sudije, koje su odlučivale o žalbi njegovog branioca koji je tražio ukidanje pritvora, obrazložile su da osnovana sumnja da je D. B. počinio krivično djelo proizlazi i iz odbrane koju je dao prilikom saslušanja pred nadležnim tužilaštvom:

“I ista predstavlja materijalno pravni uslov za određivanje pritvora, dok će činjenica da li je zaista izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret biti utvrđena u daljem toku krivičnog postupka”, piše u rješenju kojim je žalba odbijena kao neosnovana.

Apostrofirajući da je osumnjičeni molio tužilaštvo da ga odmah pošalju u pritvor, kako ne bi napravio još gore djelo, sudije su ocijenile da postoji realna opasnost da će osumnjičeni, ukoliko se nađe na slobodi, učiniti krivično djelo kojim prijeti, prenose Vijesti.

“U pobijanom rješenju utvrđeno je postojanje osnovane sumnje, kao materijalno-pravnog osnova za određivanje pritvora, a svestrana i podrobna analiza dokaza na kojima se zasniva osnovana sumnja biće predmet kontradiktornog sudskog postupka, ukoliko do njega dođe. Prema tome, po stanovištu ovog suda, činjenice i okolnosti koje proizlaze iz dokaza koji se nalaze u spisima predmeta zadovoljile bi nezavisnog posmatrača u pogledu mogućnosti da je osumnjičeni osnovano sumnjiv da je učinio krivična djela koja mu se stavljaju na teret”, piše u odluci suda, prenose Vijesti.