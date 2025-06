Advokat Srđan Lješković tvrdi da se njegov branjenik Ivan Turčinović sam vratio sa poslovnog puta, nakon što je saznao da ga nadležni organi traže povodom istrage o švercu cigareta.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Ivan Turčinović je kada ga je porodica obavijestila da ga SDT potražuje, odmah okrenuo kamion i vratio se prema Crnoj Gori, gdje se uz moje prisustvo kao branioca predao graničnoj policiji. Od svih okrivljenih poznaje samo jedno lice iz rodnog grada i nikog više. Kao vozač je bio plaćen za prevoz za koji je bio angažovan. Nikada nije imao dodirnih tačaka sa onim što mu se stavlja na teret. O tome je čitao u novinama, ni na kraj pameti mu nije bilo da će naći u ovakvoj situaciji i biti optužen. Na odbrani je da u postupku koji slijedi dokaže Ivanovu nevinost", izjavio je za medije advokat Srđan Lješković.

Podsjećamo i advokat Milan Kovačević je ranije u izjavi za medije kazao da se njegov branjenik Predrag Madžgalj, po saznanju da ga nadležni portažuju, sam vratio sa poslovnog puta, prenosi Dan.

Podsjećamo, za četiri lica, koja su obuhvaćena nedavno sprovedenom akcijom povodom šverca cigareta, odbijen je predlog Specijalnog državnog tužilaštva za određivanje pritvora. Umjesto toga njima je određena mjera nadzora.

"Određen pritvor do 30 dana S.S, S.N, P.A, Lj.Đ, S.M,S.A, B.V i P.P. Pritvor se prema okrivljenom S.S određuje po pritvorskim osnovima iz čl. 175 st.1 tač. 1 i 4 ZKP-a, prema okrivljenom S.N po pritvorskom osnovu iz čl. 175 st.1 tač. 1 ZKP-a, prema okrivljenom P.A po pritvorskom osnovu iz čl. 175 st.1 tač.1 ZKP-a, prema okrivljenom Lj.Đ određuje po pritvorskom osnovuiz čl. 175 st.1 tač.1 ZKP-a, prema okrivljenom M.S po pritvorskom osnovu iz čl. 175 st.1 tač.3 ZKP-a, prema okrivljenom S.A po pritvorskim osnovima iz čl. 175 st.1 tač.1 i 3 ZKP-a, prema okrivljenom B.V po pritvorskom osnovu iz čl. 175 st. 1 tač. 1 ZKP-a, i prema okrivljenom P.P po pritvorskom osnovu iz čl. 175 st. 1 tač. 1 ZKP-a. Okrivljenim P.M., D.M.,R.D. i I.T određena je mjera nadzora i to zabrana napuštanje stana uz kontrolu elektronskim nadzorom. Okrivljeni P.M., D.M.,R.D. i I.T su shodno čl. 166 stav 6 ZKP-a upozore i da ukoliko prekrše izrečene mjere nadzora protiv njih se može odrediti pritvor", saopšteno je sinoć iz Višeg suda Podgorica.

Kako je objavio "Dan", Specijalno državno tužilaštvo (SDT) izvelo je juče još jednu akciju hapšenja kojom je, kako je saopšteno, razbijena grupa koja se bavila švercom cigareta. Među uhapšenima je Prokopije Perić, kao i vlasnik firme „MP Šped trans“, koja se bavi drumskim prevozom tereta, i Predrag Madžgalj.

"Po nalogu SDT-a, slobode su lišeni i Mileta Simanić, Dejan Milić, Radoje Dakić i Adnan Suković. Kasnije tokom dana predao se Ivan Turčinović.Kao organizator kriminalne grupe označen je osnivač jedne podgoričke firme. Još nekoliko osumnjičenih trenutno nije dostupno istražiteljima i za njima je raspisana potraga. Kako „Dan“ nezvanično saznaje, Specijalno državno tužilaštvo sumnja da se kriminalna grupa godinama bavila švercom velikih količina cigareta iz Slobodne zone Luke Bar. Cigarete su švercovane na teritoriji Evrope, a od tog posla, prema sumnjama istražitelja, zarađeni su milioni", objavio je "Dan".

Pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) juče su pretresli više objekata koji su vlasništvo osumnjičenih ili njima bliskih osoba. Pretresane su i luksuzne vile porodice Stanaj u podgoričkom naselju Stari aerodrom.

Među osumnjičenima su i osobe koje su istražiteljima odranije poznate zbog šverca cigareta. Među njima je i osumnjičeni Simanić. On je, kako je objavio "Dan", hapšen i u februaru prošle godine, takođe zbog sumnje da je dio kriminalne grupe koja je krijumčarila cigarete. SDT je podiglo optužnicu protiv njega, Milana Rogača, Radoja Rabrenovića, Mirka Mijuškovića, Milana Vukadinovića i Jovana Miletića, koju je Viši sud u Podgorici potvrdio u decembru 2024.

"Takođe, zbog šverca cigareta spominjalo se i ime juče uhapšenog Predraga Madžgalja. Naime, carinici Bosne i Hercegovine su prije četiri godine u vozilu njegove firme „MP Šped trans“ pronašli 585 kartona švercovanih cigareta. Iz Uprave carina BiH tada je saopšteno da je u kamionu kompanije iz Crne Gore 20. februara 2021. godine u Sarajevu pronađeno 585 kartona švercovanih cigareta, a za upravljačem tog teretnog vozila bio je Rožajac M.K. Krijumčareni duvanski proizvodi, kako su tada saopštili nadležni, bili su namijenjeni crnom tržištu Evropske unije", navodi "Dan".

"Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje je, uz pomoć drugih organizacionih jedinica Uprave policije, juče lišilo slobode sedam lica: P.P., D.M., R.D., A.S., M.S., I.T., P.M., i protiv njih, kao i protiv: D.G., koji je u pritvoru i S.S., N.S., A.P., A.P., V.V., Đ.Lj., i V.B., koji su u bjekstvu ili nijesu dostižni državnim organima, podnijelo krivičnu prijavu, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje.

Nakon saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, određeno im je zadržavanje, najduže 72 časa od časa lišenja slobode, a protiv svih, sada okrivljenih, je pokrenut i krivični postupak donošenjem naredbe o proširenju istrage, dok je prethodno, protiv okrivljenog D.G., određeno sprovođenje istrage zbog produženog krivičnog djela pranje novca.

Naime, iz personalnih, pisanih i elektronskih dokaza prikupljenih u izviđaju proizilazi osnovana sumnja da su okrivljeni D.G. i S.S. organizovali kriminalnu organizaciju, čiji pripadnici su postali ostali okrivljeni i druga nepoznata lica, sa ciljem da se bavi prenošenjem preko carinske linije, uz izbjegavanje mjera carinskog nadzora, neocarinjenih cigareta iz slobodne carinske zone Luke Bar i njihovom prodajom, prikrivanjem i rasturanjem u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji, pa su, tokom 2020. i 2021.godine, neplaćanjem carina, akciza i poreza za najmanje 23.580 paketa krijumčarenih cigareta, pribavili kriminalnoj organizaciji nezakonitu dobit, a oštećenoj Crnoj Gori nanijeli štetu u visini od najmanje 18.260.352 eura.

U naredbi o sprovođenju istrage je predloženo i da sudija za istragu Višeg suda u Podgorici okrivljenima koji su zadržani odredi pritvor, a da se za onima koji su u bjekstvu i nijesu dostižni državnim organima naredi raspisivanje potjernice.

Protiv okrivljenih i lica sa njima povezanim je pokrenut finansijski izviđaj, a naredbom Specijalnog državnog tužilaštva im je zabranjeno raspolaganje nepokretnostima, a naloženo je kreditnim, finansijskim i drugim institucijama da im uskrate isplate novčanih iznosa sa računa."