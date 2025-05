Oni se optužnicom SDT-a terete da su sarađivali sa pripadnicima "kavačkog" klana i štitili ih od krivičnog progona te da su zauzvrat dobijala novac, navodno, stečen švercom droge i cigareta

Zastupnik optužbe Miloš Šoškić kazao je na početku suđenja da to što se optuženi Zoran Lazović iskoristio svoje zakonsko pravo i izjasnio se da ne želi da odgovara na pitanja tužioca ne isključuje pravo zastupniku optužbe da mu ta pitanja postavi i da ona uđu u zapisnik kao i da okrivljeni tada izjavi da li želi da na njih odgovori ili ne, prenosi Dan.

Advokati okrivljenog Zoran Piperović i Nikola Martinović protivili su se i istakli da je takav stav tužioca zapravo "predstava za javnost" koja nema uporišta u zakonu.

"Sigurno bi Zoran Lazović mogao da mu odgovori, ali neće, tvrdio je advokat Piperović jer je, ističe on, tužilac na taj način želio da mog branjenika predstavi kao lošeg čovjeka. Lazović se već izjasnio da ne želi da odgovara na njegova pitanja iznoseći odbranu pred sudom i sada ostaje pri stavu da iskoristi to svoje zakonsko pravo", piše Dan.

Sud je nakon vijećanja, odbio predlog tužioca Šoškića.

Suđenje je nastavljeno pitanjima advokata odbrane na koja je odgovarao okrivljeni Zoran Lazović.

Na dvadesetak postavljenih pitanja od strane jednog od njegovih branilaca advokata Zorana Piperovića koja su se odnosila na navode optužbe, Lazović je kazao da može da se zakune da nikada kod sina Petra nije vidio kriptovani telefon, niti je imao saznanja da on ima komunikaciju sa pripadnicima kriminalnih grupa.

"Mogu da se zakunem u Petrov život i njegovu slobodu", kazao je okrivljeni.

Tvrdio je da od Petra nije dobijao nikakav novac i da je suluda priča da ga je on čašćavao.

"Da ja znam, nije imao ni mogućnosti, a ni slobodu jer bi morao da mi objasni odakle mu pare. On je i dalje podstanar. Kao sin bio je pažljiv, za rođendan bi mi kupio neki poklon...", kazao je Lazović i dodao da on ni u mladosti nije uzimao novac od porodice, prenosi Dan.

"Osim za prvu godinu fakulteta. Onda sam zasukao rukave... Zarađivao sam kopajući tunele, radio na željeznici, kao obezbjeđenje u lokalima..." kazao je okrivljeni.

Potom je istakao da nikada nije primijetio da njegov sin Petar živi na "visokoj nozi, ljetuje na egzotičnim destinacijama već je svaki slobodan trenutak koristio da ode sa njim na imanje ili u lov. Njegov jedini hobi su bili lov i teretana, naveo je Lazović.

Tvrdio je da nikada od bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, ali ni bilo kog drugog tužioca ili sudije nije tražio nikakvu uslugu pa ni da se pomogne Novljaninu Dušku Roganoviću u smislu krivičnog progona. Takođe je tvrdio da nikada sa Milivojem Katnićem nije pominjao ime Roganovića kako privatno tako ni profesionalno.

"Znao sam da se vode izviđajne radnje protiv grupe,,kavačkog" ogranka nakon ubistva Šćepana Roganovića u Herceg Novom, ali nisam znao i protiv kojih lica se postupak vodi.I u policiji i u ANB-u sam bio operativac i nikada nijesam vodio istrage i izviđaje i nikada nijesam napisao nikakvu inicijativu ili mjeru. Što se tiče Petra bio sam protiv toga da on pređe u policiju iz ANB-a, jer sam znao koliko je to težak posao.Petar je to uspio da isposluje preko tadašnjih direktora UP i ANB-a. U moj kabinet je ušao svega par puta iz ličnih i porodičnih razloga i jednom kada se radilo o pronalasku nekog kokaina na brodu Budva koji je kasnije zaplijenjen u Hamburgu i oko čega smo sa kolegama iz Njemačke imali zahjedničke akcije."

Lazović je odgovorio da se sa tim informacijama upoznao šefa za narkotike Dejana Kneževića i ukazivao mu da o informaciji upoznaju šefove odjeljenja, piše Dan.

Takođe je tvrdio da nikada nije učestvovao u istražnom timu niti u realizaciji akcija p a samim tim nije znao ni za akciju u Herceg Novom gdje je navodno trebao da se izostavi od hapšenja Duško Roganović.