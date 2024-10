On mu te poruke šalje u decembru 2020. godine i objašnjava da to čini po nalogu svog oca Zorana Lazovića, tadašnjeg pomoćnika direktora policije za borbu protiv kriminala.

Izvor: printscreen beraneonline.me

Bivši tajni agent Petar Lazović upozoravao je Radoja Zvicera da britanski oficir za vezu u Beogradu “pritiska” da se otkrije njegova lokacija, a da svemu tome kumuju “Srbi” kojima smeta povezanost šefa kavačkog klana sa dvije osobe iz kriminalnog miljea, pišu Vijesti.

On mu te poruke šalje u decembru 2020. godine i objašnjava da to čini po nalogu svog oca Zorana Lazovića, tadašnjeg pomoćnika direktora policije za borbu protiv kriminala.

“Oficir za vezu koji je u Beogradu, britanski, pritiska da se lociraš nešto zbog robe... Taj oficir daje gas, a njemu Srbi, jer im smeta tvoja povezanost sa Elezom i Belkom”, piše mlađi Lazović 9. decembra te godine.

Prema pisanju beogradskih medija, Elez je nedavno u Srbiji osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, zbog niza teških krivičnih djela počinjenih u Bosni i Hercegovini. Navode da je uhapšen decembra 2020. godine u Srbiji, po Interpolovoj potjernici, nakon čega je izručen BiH... Naknadno je podnio zahtjev da kaznu služi u Srbiji zbog porodice, što je i usvojeno...

Vijesti nemaju informaciju ko je Belko koga Lazović pominje u poruci i da li misli na optuženog Veljka Belivuka.

“To Srbi dodaju, da maskiraju sebe... Ali, eto da znaš. Tata mi rekao da ti kažem”, poručuje on na tada kriptovanoj Skaj aplikaciji.

U tom kontekstu potom pominje i “brata Andreja”...

“Tako da znaš... gadovi, ja mu kažem to mora da Korać pritiska Andreja... Moje mišljenje da možda on to pritiska, al eto imaj to na umu”, navodi Lazović.

Protiv Petra Lazovića, njegovog nekadašnjeg kolege - policajca Ljuba Milovića i Zvicera, vodi se više krivičnih postupaka u kojima ih Specijalno državno tužilaštvo (SDT) tereti za izvršenje najtežih krivičnih djela, a dominantan posao odnosio se na šverc kokaina.

Zoran Lazović uhapšen je 14. aprila 2024. godine, skupa sa nekadašnjim glavnim specijalnim tužiocem Milivojem Katnićem.

Tužioci tvrde da su njih dvojica samo formalno preduzimali akcije protiv vođa kavačkog klana, krili međunarodne podatke o šefu te kriminalne organizacije Zviceru i čuvali ga od hapšenja, a onda i obmanjivali javnost izjavama da Petar Lazović nije član te zločinačke grupe, već tajni agent na zadatku...

Na istom čatu na zaštićenom telefonskom programu, mjesec ranije, ta ekipa razgovara o svemu, šali se, pa pominje i Zvicerovo ranjavanje u Kijevu, pišu Vijesti.

Oko podneva 17. novembra, Lazović šalje poruku: “U rukama Mandušića Vuka svaka poluautomatska biće automatska”...

Zvicer potom pita: “Kakvo je stanje na frontu, otrgnuo se Junior u brda”, aludirajući na Lazovića koji je na Skaju pisao pod tim nadimkom.

Ovaj odgovara da Milović (Oficir) najbolje zna kakav je on u brdima, ali mu Zvicer odgovara da najprije treba “srediti gradove”...

“Xaxxaa, on voli po severu da ordinira... Gasi struju, pa dere”, nadovezuje se Milović.

“To nije loše sa strujom”, konstatuje Zvicer.

“Hahahahah... Đe, ne umijem ti ja oko struje:)... Svašta li Oficiru pa’ne na pamet”, šalje potom Lazović.

“Ko zna što činite”, konstatuje Zvicer.

Potom i poručuje da vjerovatno njih dvojica “u ta brda imaju i kakvu plantažu”, što Lazović negira.

“Nas dvojica smo ti ko jagnjad... Ali, ne krijemo ništa od brata... Da imamo, imao bi i ti”.

Potom Zvicer prelazi na temu njegovog pokušaja ubistva u glavnom gradu Ukrajine, nakon čega je tamošnja policija, između ostalih, uhapsila i Stefana Đukića Mandića i Emila Tuzovića.

“Onaj Boljević je stvarno vozio Đukica i Tuzovića”.

“Jes, Dule... 50.000h za to uzeo valjda... Boljević iz Donje Gorice”, odgovara Petar Lazović.

Zvicer kaže da je “taj skoro bio priveden, pa su se tresli”, a Lazović kaže da čekaju rasplet političke situacije kako bi se opet vratili u igru.

Par mjeseci prije toga, u Crnoj Gori je nakon 30 godina promijenjena vlast, ali je “nova” Vlada formirana tek 4. decembra.

“Čekamo mi da vidimo šta će bit’ oko vlasti, kad se osiguramo, opet gruvamo, a Boljevića vodimo u planinu na piknik”, piše Lazović toga 17. novembra.

Vođa kavačkog kriminalnog klana ocjenjuje da im “Tuzović sve”, a Milović dodaje: “Onaj retard glibavi”...

“Sve ti on i Mandić drže iz zatvora... I Boreta”, konstatuje Zvicer, a onda pojašnjava na koga je mislio: “Stefan (Mandić), ne onaj karatista”.

“E kukala im majka”, navodi Lazović i dodaje: “On je njihov ubica... Njega je B. Ajković u Mitrovicu vrbovao”...

On potom pita Zvicera da li je sa jednim svojim kontaktom pokušao da “ugasi” Tuza u ukrajinskom zatvoru.

“Što ne vidiš ufc ima li kombinaciju da ovog Tuza tamo u zatvor ugase”.

“Nema, znam ja te njegove”, odgovara Zvicer.

Zvicer je teško ranjen 26. maja 2020. godine, u elitnom dijelu Kijeva.

Nedugo nakon tog pokušaja ubistva, u Odesi su uhapšeni plaćenici škaljaraca, Baranin Stefan Mandić Đukić, Podgoričanin Emil Tuzović zvani Čečen i dvojica srpskih državljana - Milan Branković i Petar Jovanović.

Mandić Đukić i Tuzović odgovaraju i pred podgoričkim Višim sudom zbog optužbi da su stvorili kriminalnu organizaciju koja je pripremala ubistva sudija, tužilaca i policijskih funkcionera, a Đukić i zbog ubistva.

Vijesti su nedavno objavile i transkripte razgovora obavljenih neposredno nakon tog zločina, u kojima Petar Lazović govori Ljubu Miloviću da bi “pucao u glavu” tadašnjem načelniku podgoričke policije Milovanu Pavićeviću, zato što je kolegama govorio da je Zvicer ubijen u Ukrajini...

“Auuuuu, poopizdio sam. Javio Milovan Žilu kao da je ubijen u Kijev. Čim ova ološ zna prva, mora da su ovi njemu javili. Želudac mi se prevrnuo, kako mi je krivo... Ako bog da preživjeće, sad bi pošao onom Milovanu u glavu pucao. Ološ pos**na, glib glibavi”, piše tadašnji neformalni šef policijskog Tima za posebnu operativnu podršku na Skaju krajem maja 2020. godine.