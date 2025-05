Vođa kavčana Radoje Zvicer poručivao je da je bilo neminovno da “prašinari” izgube na avgustovskim izborima 2020. godine, kad nisu dozvolili njima da ubijaju državne neprijatelje.

Izvor: TV Pnik/Printscreen/Zorana Jevitić/Kurir/Dado Đilas/Matt Gush/Shutterstock/MUP Crne Gore

Kako prenose Vijesti, mjesec dana poslije glasanja za poslanike u državnom parlamentu i nakon što je DPS izgubio tridesetogodišnju vlast, on sa policajcem Petrom Lazovićem razmatra političku situaciju u Crnoj Gori i konstatuje da je država slabo radila i više pomagala njihove neprijatelje.

Lazović mu govori da se i oni spremaju “za udare” pošto se sastavi nova Vlada, i prepričava da su “izdajnici iz Tuzi” večerali sa Dakom Davidovićem u jednom restoranu i objašnjava da je bilo do njega - da bi ih zauvijek tu ostavio...

“Spremamo se sad za udare kad ovu vladu sastave... Oni izdajnici iz Tuzi sa Dakom sinoć u Troji sjedjeli... Da se moja pitala, sve bi ih u Troju ostavio za vazda, ali ku*ac vezane ruke”, piše on na Skaju.

Dok prebiraju ko bi i na koji način mogao da pomogne da tada odlazeći režim ostane na vlasti, pominju i sada uhapšenog bivšeg tajnog agenta Duška Golubovića, ali policajac pojašnjava da od toga nema vajde, prenose Vijesti.

“Golub je brate svoj program što se tiče posla... Ne dijeli Z (Zoran Lazović) ništa sa njima... Kad tatu sklone nema zbog koga više iko da se štedi, onda im treba jebat majku, taj period”.

Njegov otac Zoran Lazović u tom periodu bo je pomoćnik direktora policije za borbu protiv kriminala, dok je on praktično rukovodio Odsjekom za posebnu operativnu podršku.

Mlađi Lazović u više navrata kudio je Golubovića tokom komunikacija na nekada zaštićenoj telefonskoj aplikaciji, govoreći da finansijski ne doprinosi politici koju podržavaju, prenose Vijesti.

“Brate, evo znaš i sam situaciju ođe. Ko ođe mimo Z i Tigra (Ranko Ubović) pomaže bilo koga, ko ođe daje osim njih! Jedini Z sa njegovima se ne folira i ne odriče drugova je li ga to koštalo jes! Jel mogao da ima kao Golub milone jes, ali Golub jedino djeci daje, nikom više banke! Jedino Z i Tigar. Tigar po par miliona za izbore pukne jer mu Z kaže, a ovaj Z gleda ka brata. Znaš ti ovo sve. Nije što je moj Z, ali to je tako, ljudi poput njega ste ti i Liam i više niko da ja znam! Ti si svakog kuma ispratio i pomogao i selo digao... i onda meni krivo jer ostali najveći kajmak kupe”, pisao je on pola godine ranije, takođe na čatu sa Zvicerom.

Policajac sada, nakon izbora, konstatuje da će država uskoro plakati za njima:

“Kukaće za nama posle... Specijalnim timom... Gore po njih ovo ako nas ne bude”, konstatuje on 29. oktobra 2020. godine.

Zvicer mu govori da je država slabo radila:

“Slabo je država radila, više je nas uništavala nego njih, sad ćeš da vidiš kako će oni to da rade”, odgovora vođa kavačkog klana.

Lazović mu pojašnjava kakve su sve, tvrdi, prepreke imali na putu pa i među svjom redovima.

“Država se nije ni borila protiv njih, dok mi nismo počeli... Milovan, Enes (Baković), (Veljović) Veljović, itd... i ti su nas osporavali... No, jbg, znam ko neće nikad”, kaže Lazović.

“Nisu oni država, oni su prašinari, nema države ni ničega kad oni nas ne puste da ubijamo narodne neprijatelje”, dodaje Zvicer.

On potom naglašava da će ubrzo Radomir Boban Baćović “šetati tuda”.

Baćovića su kavčani smatrali jednim od najvećih neprijatelja i tokom više dopisivanja dogovarali kako da mu dođu glave.

Specijalno državno tužilaštvo odnedavno ga sumnjiči da je rukovodio kriminalnom grupom, koja se tereti za izvršenje najtežih krivičnih djela, uključujući ubistva, otmice i međunarodni šverc narkotika...,prenose Vijesti.

“Zapamti što sam ti rek’o, brzo je Bobi tu da šeta sa Dakom i Amfijem”, kaže on, aludirajući na Davidovića i sada pokojnog poglavara Mitroploije crnogorsko primorske Amfilohija.

Lazović mu odgovara da je Amfilohije zdravstveno baš loše, da Daka neće puno šetati, a da je Bobi lisica koju jedva čeka...

“Teško pao na respirator... Loše baš. Daka ako izađe đe iz CG neće puno šetat’... Bobi... e ne boj se, lisica je to. Jedva čekam da dođe”, objašnjava policajac i konstatuje da im je Amfilohije dobio izbore...

Onda se ponovo vraćaju na nove pobjednike izbora, pa Lazović govori da će imati dovoljno vremena da pozavršavaju sve što su mislili dok ne dođe drutga garnitura.

“Znaš kako, oni možda sad ne sastave (vladu) ali i ako sastave, reče Milaš da neće moći preko 6 mjeseci. Za 6 mjeseci oni ne mogu stić’ ove naše da posmjenjuju... Još Daku da im maknem i ćao”, navodi policajac u poruci od 31. oktobra 2020. godine.

“Tuda je, šeta... Smislio da je njemu ostavio Amfi amanet da se podrži novi mandatar”, dodaje on.

Vlada Zdravka Krivokapića izabrana je 4. decembra 2020. godine u Skupštini Crne Gore većinom glasova.

Pomoćnici direktora Uprave policije Zoran Lazović i Enes Baković smijenjeni su početkom marta 2021. godine.

Petar Lazović uhapšen je 18. jula 2022. godine, kada su mu lisice na ruke stavljene po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) zbog optužbi da je policijsku službu podredio interesima kavačkog klana.

Vijesti su još ranije objavile prepisku, tokom koje su pripadnici kavačkog klana dogovarali da kupe nekoga od poslanika kako bi zadržali DPS na vlasti.

Zvicer je tada pitao i šta se dešava ako jedan od skupštinara nestane, aludirajući na činjenicu da dotadašnja opozicija ima jednog poslanika više od starog režima.

“Da nemaš prodor u ovu opoziciju nekoga da kupimo?”, Lazović pita Zvicera tog dana.

Šef kavčana odgovara mu da nije o tome razmišljao: “Nisam uopšte o tome razmišljao. Koliko ih treba da se kupe?”, pita Zvicer.

Lazović objašnjava da je dovoljno jedan ili dvojica.

“Uzmu koji milion i boli ih ku*ac, svi ih posle štitimo, a neka nastave da laju ka’ opozicija”, objašnjava Lazović.

Zvicer, međutim, ponovo pita koliko je poslanika potrebno za tu akciju.

“Jedan rešava, ali dva su beton. Ajd’ probaj nešto”, objašnjava policajac.

Zvicer se nakon toga interesuje ko je od parlamentaraca iz Kotora i od policajca traži spisak poslanika...

Specijalno državno tužilaštvo tereti Lazovića da je kao službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost, privremeno raspoređen u policijski Sektor za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, radio za organizovanu kriminalnu grupu kavčani.

Oni su početkom januara podigli optužnicu protiv njega, odbjeglog policajca Ljuba Milovića, Radoja Zvicera, Slobodana Kašćelana, Radoja Živkovića, Nikole Spasojevića, Milana Vujotića, Duška Roganovića, Radovana Mujovića, Radovana Pantovića i Nikše Perovića.

Prema navodima optužnice, ta kriminalna organizacija formirana je u drugoj polovini 2020. godine i pored Crne Gore djelovala je u Južnoj Americi, Africi, Evropi i Australiji. Optuženi se terete za više teških krivičnih djela, kao što su teška ubistva, pokušaji ubistava, šverc droge, oružja i cigareta, kao i zloupotreba položaja, prenose Vijesti.

Lazović je obuhvaćen i u još nekoliko predmeta SDT-a, a svi se odnose na organizovanu kriminalnu grupu kavčani. Tokom iznošenja odbrane negirao je izvršenje krivičnih djela, tvrdeći da je članove tog klana hapsio, a ne s njima drugovao.