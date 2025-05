Svakodnevna, rutinska, vožnja prethodnog petka se za Anđelu Pajović pretvorila u košmar. Anđela za Gradsku RTV objašnjava kako je do toga došlo.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dvadesetpetogodišnja djevojka zadobila je teže tjelesne povrede nakon što ju je, u petak nakon 17 sati, u naselju Kuće Rakića fizički napao nepoznati muškarac. Incident se dogodio nakon kraće rasprave u saobraćaju, a policija traga za napadačem, prenosi Gradska RTV.

„Krenula sam od svoje kuće da idem ka gradu. Međutim, vozilo koje je bilo ispred mene je iz nepoznatih razloga naglo zakočilo ispred firme Geneks ili Bemax. Tek je onda dalo žmigavac. Ja sam sačekala da vozilo skrene kada je dalo žmigavac. Međutim, ništa se nije desilo. Upotrijebila sam zvučni signal da dam znak vozilu ispred da je neko iza njega, ne bi li se pomjerilo. Ništa se nije i dalje dešavalo“, kazala je.

Kaže da je nakon toga krenula da zaobiđe vozilo, dok je nepoznati muškarac koji je njim upravljao spustio prozor i počeo da je vrijeđa.

„Neću citirati sve te uvrede i prijetnje. Reći ću samo da mi je upućena najblaža uvreda da imam sreće što sam žensko, jer bi se drugačije sa mnom razgovaralo i da mi je najpametnije da se sklonim iz saobraćaja da ne bih zajedno sa vozilom bila prevrnuta od strane njega“, dodaje.

Nakon verbalnog, uslijedio je i fizički napad nakon kojeg je napadač pobjegao, tvrdi Pajović.

„Izašla sam iz auta, to nepoznato lice je izašlo iz auta, uhvatilo me za vrat, podiglo me od asfalta i bacilo me na ulicu. Pala sam na haubu vozila koje je bilo parkirano iza mene i čekalo. Pala sam na haubu i skotrljala se na ulicu. Na lijevoj nozi imam slomljen prst, na desnoj tri preloma. Od udarca imam nagnječenje rebra i krstiju. Ne bih pričala o podlivima na vratu i po rukama od udara i pada“, rekla je.

Pajović dodaje da je napad prijavila policiji, te nada se da će počinilac odgovarati za povrede koje joj je nanio. Ipak, poručuje da je više od povreda zaboljelo to što niko od desetak osoba koje su bile u blizini nije reagovao i pokušao da je zaštiti.