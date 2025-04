Prema tužilačkim i sudskim spisima L.S. je u periodu od 23. do 25. februara, u Bijelom Polju, u porodičnoj kući u mjestu Bistrica, više puta primijenio nasilje i narušio duševni integritet svoje supruge prijetnjom da će je ubiti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prema tužilačkim i sudskim spisima on je u periodu od 23. do 25. februara, u Bijelom Polju, u porodičnoj kući u mjestu Bistrica, više puta primijenio nasilje i narušio duševni integritet svoje supruge prijetnjom da će je ubiti, prenose Vijesti.

U tim dokumentima piše da joj je 23. februara zaprijetio: “Glave ću ti doći, bićešposla došao pijan kući:

“I pitao oštećenu da li je pomuzla kravu, a nakon što mu je ona odgovorila da jeste, istoj uputio prijetnje: ‘Ubiću te kad ne budu djeca ovdje’, a nakon toga i riječi da će ubiti sve četvoro, misleći na oštećenu B. sva u krvi”, a dan kasnije, uz kafu joj rekao da će je ubiti kada njihova kćerka pođe u školu, a potom izvršiti samoubistvo.

Prema spisima tužilaštva tog dana joj je još dva puta prijetio, i to nakon što je sa M. i djecu i da će poći u policiju i da će se sam prijaviti, a zatim se istog dana, u večernjim časovima, oštećenoj obratio riječima: ‘Ku**o jedna, imaš ljubavnika’”.

Dan kasnije ona je pobjegla u prostorije organizacije SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, kada je suprug pozvao, tražio da kaže gdje je...

Odlučujući o predlogu da mu ukinu pritvor sudije su cijenile iskaz oštećene, iz kog proizilazi da je i ranije bila žrtva fizičkog nasilja, da je više puta prijavljivala supruga policiji, ali je kasnije odustala od prijava, prenose Vijesti.

Razmatrajući opasnost da okrivljeni ponovi krivično djelo, cijenili su i ozbiljnost prijetnji, ali i to što su one realno ostvarljive, ali i to što su među supružnicima duži vremenski period narušeni odnosi, ali i to što Bjelopoljac konzumira alkohol.

“I pored činjenice da okrivljeni ranije nije osuđivan, kako to proizilazi iz spisa predmeta, postoji opasnost od ponavljanja krivičnog djela, a ista proizilazi iz dokaza sadržanih u spisima predmeta, što osim iz iskaza oštećene, proizilazi i iz iskaza svjedokinje N. R. koja volontira u nevladinoj organizaciji SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja u Bijelom Polju, koja je istakla da joj je poznato da se oštećena u više navrata obraćala toj nevladinoj organizaciji zbog konstantnog nasilja koje trpi od supruga, ali bi uvijek u konačnom odustala od prijava zbog svoje djece”, piše u rješenju kojem je tom okrivljenom prije nekoliko dana potvrđen pritvor.