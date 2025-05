Navodni pripadnici "škaljarskog klana" uz smijeh su pričali o ubistvima mladića iz Srbije Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića, ali i o ranijim likvidacijama iza kojih stoje pripadnici "kavačkog klana".

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ove tvrdnje nalaze se u optužnici koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv okrivljenih Emila Tuzovića, Stefana Đukića Mandića, Gorana Milašinovića, Milana Brajovića, Ivana Čarapića i Milovana Sekulovića. Tuzoviću, Đukiću Mandiću i Brajoviću stavlja se na teret krivično djelo teško ubistvo, a Milašinoviću, Čarapiću i Sekuloviću teško ubistvo pomaganjem, prenosi Dan.

SDT je na osnovu dokaza sa aplikacije Skaj utvrdilo da su navodni pripadnici "škaljarskog klana" tokom 2019. godine, u danilovgradskom selu Jelenak, ubili dvojicu državljana Srbije, a potom sakrili njihova tijela. Kao organizatori kriminalne grupe označeni su sada pokojni Mile Radulović, zvani Kapetan, i Alan Kožar.

Marjanović i Gošović su na prevaru dovedeni u Crnu Goru, nakon čega su odvedeni u selo Jelenak, gdje su, kako se navodi u optužnici, mučeni i ubijeni. Dokazi za to nalaze se na desetinama stranica na kojima su ispisane poruke koje su preko tada šifrovane aplikacije Skaj razmijenili optuženi. SDT je prezentovalo prepisku između Tuzovića, koji je označen kao direktni izvršilac djela, i Milašinovića, čiji zadatak je, prema tvrdnjama SDT-a, bio da pomogne ubicama. U tim porukama koje su razmijenjene 1. februara 2021. godine, kako piše u optužnici, Tuzović poručuje Milašinoviću da pozdravi Čarapića, kojeg oslovljava sa Šljuka, za dovoženje dvojice mladića iz Beograda, koji su ušli u Crnu Goru preko nelegalnog graničnog prelaza. Tom prilikom Milašinovića obavještava i da je Marjanovića i Gošovića do Jelenka prevezao automobilom "BMW X4", koji mu je on poznajmio. Tada je Milašinoviću objasnio i ulogu Sekulovića pri prevoženju žrtava, odnosno kako mu je pomogao prilikom prebacivanja njihovih kofera.

"A naočarko pomaže, brat moj, da se prebačaju koferi, čudo, ono, ovo... Ja kažem hvala, reko brate moj...ha-ha-ha-ha-ha..... Kako su ti rekli, kako su me ispoštovali ovi momci, svaka im čast...ha-ha-ha-ha-ha...", neke su od poruka koje je Tuzović poslao Milašinoviću.

Nakon toga mu je opisao način na koji su mučeni Beograđani, a posebno Marjanović, i koje su sve informacije iznuđene tom prilikom. Na osnovu poruka, tužilac je zaključio da su Beograđani dovedeni direktno organizatoru Alanu Kožaru, kojeg Tuzović oslovljava sa Bos i Adža, te da je i on učestvovao u njihovom mučenju i ubistvima. O tome je, kako je navedeno u optužnom aktu, Tuzović pričao uz smijeh.

"Kako ih je kod bosa iskipa. A ja oću odma da ih pokoljem, veli mi Adžo ne, ja ih čekam tu i tu. Uh brate a krvave mi se mute kunem ti se u brata. Đe znaš kako ih je Adžo tukao, lično zbog njih je doša tad u CG. Ja prije toga pijem. I on mi veli, moraš to i to, rekoh da ig pokoljem na stan, ne veli, moraš ih meni doves", piše u porukama za koje SDT tvrdi da ih je poslao Tuzović.

Dalje opisuje kako su Gošović i Marjanović shvatili da ih je Milašinović prevario:

"A đe veli kako nas na.uzi goran ha-ha-ha-ha-ha. Rekoh jbg, Gova je naš. Pa Adžo bezbolkom po njima, ha-ha-ha-ha-ha", piše Tuzović Milašinoviću.





Milašinović ih na prevaru doveo u Crnu Goru

SDT tvrdi da je Marjanovića i Gošovića u Crnu Goru na prevaru doveo Milašinović. Utvrđeno je da su Milašinović i Marjanović 2017. godine zajedno opljačkali poslovnicu Prve banke u Beranama. Upravo to poznanstvo poslužilo je Milašinoviću da pozove u Crnu Goru Marjanovića i njegovog druga, za koje su "škaljarci" tvrdili da su učestvovali u ubistvu Nurkovića. To proizilazi i iz iskaza nekih od svjedoka koji su pričali kako je Marjanović govorio da je tada 160.000 uzeo Milašinović i da im duguje novac, prenosi Dan.

Prema optužbama SDT-a, Milašinović im je rekao da dođu u Crnu Goru kako bi odradili posao, odnosno ubili nekoga.

Među porukama koje SDT navodi u dokazima protiv Milašinovića nalazi se i njegova komunikacija sa navodnim vođom "kavačkog klana" Radojem Zvicerom u januaru 2021. U tim porukama Zvicer mu je tražio da odluči za koju kriminalnu grupu radi.

Kako se navodi u optužnici, iz nastavka komunikacije zaključuje se da je Tuzović ispričao Milašinoviću da je on zaklao oštećenog Marjanovića bajonetom puške AK 47 i da tom prilikom za oštećenog govori da je neposredni izvršilac ubistva pripadnika njihove kriminalne organizacije Zijada Nurkovića.

"Ha sam zakla onoh Zikinog ubicu sa bajonetom ak 47, ha-ha-ha-ha-ha. Brate, pričali su dajte nam šansu namjestićemo vam svakog ha-ha-ha-ha. Veli Adžo znaš li ko sam ja, ne veli, kako ne znaš a imaš me u kriptu. Velim mu ja, vidiš moj brat šef doša je da vas dere, a đe su vaši šefovi. Ma brate oni su sve pričali za Zvicera. I gađali su fantoma iz snajpera oni isto. Jeste, ali taj je ostao. Znam sve. Sad jeste, ali tD je bio na slobodu. Ma znam sve, buraz moj. Ti ne znaš kakvu sam im priču složio i đe sam ih poveo, ha-ha-ha-ha-ha. Adžo mi reko ti si doktor. Da, brate moj, a ja sam znao da si ti u pitanju. Reko mi Adžo ha-ha-ha-ha", navedeno je u optužnici u dijelu u kojem su predočene poruke koje je Tuzović uputio Milašinoviću.

Dalje je nastavio da ga obavještava kako su mučili oštećene, a SDT je u optužnom aktu navelo poruke: "Sve su nam rekli, brate. Uši sam im rezao, ha-ha-ha-ha-ha, ko dobermanu. Jeste mršavi je prvi progovorio i za njegovu kriptu dao šifru, a kao svoje se nije moga setit. Rekoh, deri ovoga odma, ha-ha-ha-ha. Visoki jes, kako nije. No manji se držao. Znam, priznao mi je sve jer sam mu uši okinuo. Rekoh, ti Ziku da mi ubiješ. I nakraj sam ga zakla ko jarca, ha-ha-ha-ha. Nakon toga je poslao glasovnu poruku kojom obavještava Milašinovića da za izvršenje ubistva Marjanovića i Gošovića nije tražio, ni dobio novac, jer je jako volio pokojnog Nurkovića.