Vukčević: Tukli su me po nalogu Čađenovića, gušili me kesom...

Izvor: privatna arhiva

Iznošenjem odbrane, u Višem sudu u Podgorici danas je počelo suđenje okrivljenima za planiranje i pripremanje ubistava Jovana Vukotića i Jovana Jovanovića.

Prema navodima optužnice, okrivljenima se stavlja na teret ubistvo u pokušaju putem podstrekavanja na štetu Jovana Vukotića u zatvor pomoću dronova, zatim u Kotoru ispred policijske stanice, kao i Jovana Jovanovića ispred zgrade zvane "pentagon" u Kotoru.

Osim ovog, optuženima se stavlja na teret stvaranje kriminalne organizacije, prodaja droge i nedozvoljeno držanje oružja. Četvrtom optužnicom je obuhvaćen policajac Goran Stojanović zbog zloupotrebe službenog položaja putem podstekavanja.

Okrivljeni Slobodan Kašćelan dao je odbranu pred sudom.

"Razumio sam optužnice. Nisam kriv. Ne priznajem izvršenje krivičnih djela. Ležim nevin u zatvoru", izjavio je Kašćelan pred specijalnim vijećem kojim predsjedava sudija Amir Đokaj.

Okrivljeni je dodao da nema od čega da se brani.

"Nemam od čega da se branim. Telefon koji se pominje u optužnici, nikada nijesam koristio", naveo je Kašćelan.

Sudija je zatim pročitao njegovu odbranu pred Specijalnim državnim tužilaštvom (SDT) 29. jula 2022. godine.

"Ja nemam nikakve veze sa izvršenjem krivičnih djela. Nikada u životu nijesam koristio skaj aplikacije. Od okrivljenih, samo poznajem Radoja Zvicera. Iz Kotora smo, mali je grad, poznajemo se. Ponekad popijemo piće. Poznajem Jovicu Vukotića, i sa njim nikada nisam imao sukob. Ne mogu da vjerujem da je Vukotić nekoga plaćao da me ubiju", naveo je on.

Tužilac mu je pokazao fotografije koje su poslate putem skaj aplikacije, a Kašćelan je potvrdio da se on nalazi na njima.

"Sve što je sud pročitao, to je moja izjava. Ko je mene slikavao, ja to ne znam. Kriv nisam. Živjeli vi mene", rekao je danas Kašćelan.

Njegov branilac advokat Marko Radović prigovorio je sudu jer je Kašćelanu postavljao pitanja, iako se okrivljeni izjasnio da neće odgovarati na pitanja.

Iako se u tužilačkoj istrazi branio ćutanjem, okrivljeni Goran Vukčević je detaljno danas dao odbranu pred sudom.

"Nijesam ništa uradio. Nijesam kriv. Moram da kažem da kada su me uhapsili u Kotoru i priveli u policiju, tukli su me dva-tri sata, po nalogu specijalnog tužioca Saše Čađenovića. Poslije su me predali ljudima sa fantomkama koji su me odveli u šumu i do šest sati ujutru su me nemilosrdno tukli. Gušili su me sa kesom na glavi, što smatram da je pokušaj mog ubistva. Poslije su me tukli u prostoriji pored 'Delta sitija'. A zatim su me odveli u betonjerku. Imao sam šest polomljenih rebara. Vještak medicinske struke je naveo da sam pao sa motora. Što se tiče skaj aplikacija, tužilaštvo kaže da vjeruje Francuzima. Nisam ništa uradio. Suvišna je svaka priča. Zvjerski sam mučen. Osuđen sam 2015. godine na pet godina zatvora. Meni je advokat Branko Anđelić rekao da mu je sudija rekao da ovog momka moram da nagrdim, jer mu je tako naređeno od Vrhovnog suda. Samo se o skaju piše. Treba provjeriti te Francuze. Samo u Marseju imaju po 40-50 ubistava. Za skaj aplikacije ne znam ništa. To nam je nametnuto od Francuske. Je li taj dokaz sniman u realnom vremenu? Kako se došlo do toga? Ko je forenzičar? Kako se došlo do skaja i kako se došlo do servera? Da li postoji vještak da mu postavljamo pitanja? Na koji način je nastala skaj aplikacija, koja se ne može koristiti kao dokaz? Ništa nezakonito nisam uradio. Policija samo bije ljude da bi mamini i tatini sinovi radili. Mi smo samo statistika. To je sve što imam da izjavim", kazao je Vukčević.

Okrivljeni Igor Terzić rekao je u odbrani da nije član kriminalne organizacije.

Dodao je da se u pritvoru nalazi 32 mjeseca. Dodao je da mu je već presuđeno za stvaranje kriminalne organizacije. Naveo je da mu je SDT ponudio da zaključi sporazum o priznanju krivice, ili da provede u istražnom zatvoru tri i po godine.

"Priznao sam nešto što nijesam uradio. Potpisao sam za minimalnu kaznu. Treba da odležim dvije godine zatvora. Oštećene koji su navedeni u optužnici ne poznajem, nikada nismo imali kontakt. Ovo je scenario za Holivud. Samo fali još Čak Noris”, rekao je Terzić.

Okrivljeni Radovan Mujović izjavio je da nije kriv. Dodao je da neće iznositi odbranu, niti odgovarati na pitanja.

Okrivljeni Vladan Lučić, izjavio je da nije kriv. Naveo je da je bio zaposlen u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), te da je profesionalno obavljao svoj posao.

"Svoj posao sam obavljao profesionalno. Trpio sam neprijatnosti. Zbog svog posla sam imao prijetnje, kako meni tako i mojoj porodici. Zapaljeno mi je vozilo", naveo je okrivljeni.

Sudija je zatim pročitao njegovu odbranu koju je dao u SDT.

"Od 2014. godine radim u UIKS. Meni je sigurnost bila ugrožena od škaljarskog i kakavčkog klana. U Pljevljima mi je 16.2. 2020., bilo zapaljeno vozilo. Šarafi na točkovima su mi bili odvrnuti. Meni je nelogično da sam bio član kriminalne organizacije koja je trebalo da ubije Vukotića. Živim od plate. Dobio sam pare od osiguranja zbog povrede noge i od kredita i tako sam izgradio kuću. Savo Lipovina mi je prijetio da će me ubiti nakon što sam mu oduzeo telefon, i to sam prijavio", izjavio je Lučić u tužilačkoj istrazi.

SDT je za planiranje ubistva Vukotića i Jovanovića podiglo optužnicu protiv Radoja Zvicera i Milana Vujotića kao organizatora, i pripadnika Slobodana Kašćelana, Dragana Kneževića, Gorana Vukčevića, Igora Terzića, Danila Bakića, Stevana Kraljevića, Radovana Mujovića, Vladana Lučića, Filipa Kneževića, Ratka Živkovića, Milutina Kneževića, Miloša Jovanovića, Milutina Čotara, Vladimira Vučkovića, Dejana Rutovića i Srđana Juriševića.

Prema navodima SDT-a, Bešović, Pejović, Dragojević i Živković su u toku 2020. i 2021.godine, na teritoriji Crne Gore i drugih država Evrope, postali pripadnici kriminalne organizacije koju su organizovali optuženi Radoje Zvicer i Milan Vujotić, čiji pripadnici su pored za sada neidentifikovanih lica, postali i optuženi Slobodan Kašćelan, Dragan Knežević, Goran Vukčević, Igor Terzić, Danilo Bakić, Stevan Kraljević, Radovan Mujović, Vladan Lučić, Filip Knežević, Ratko Živković, Milutin Knežević, Miloš Jovanović, Milutin Čotar, Vladimir Vučković, Dejan Rutović i Srđan Jurišević protiv kojih je Specijalno državno tužilaštvo podiglo optužnicu 20. 01. 2023., i Goran Stojanović protiv kojeg je specijalno državno tužilaštvo podiglo optužnicu 28. 07. 2023. godine. Okrivljeni Borko Bešović, Boris Pejović, Saša Dragojević i Ratko Živković, kao pripadnici kriminalne organizacije, prihvatili su kriminalni plan. Okrivljeni Bešović koji na aplikaciji SKY Ecc koristi nalog sa širfom 7220C5, a kojeg organizatori i ostali pripadnici kriminalne organizacije oslovljavaju kao "Vojnik" ili "Ragnar", da postupa po naredbama i uputstvima organizatora kriminalne organizacije koja su mu saopštena direktno ili prenesena preko drugih pripadnika kriminalne organizacije, da pronalazi štek stanove za potrebe kriminalne organizacije, da preuzima, čuva, predaje i čisti vatreno oružje i municiju koje pripada kriminalnoj organizaciji, a koje je namijenjeno za izvršenje krivičnih djela protiv života i tijela i da prevozi oružje i lica koja su određena da budu neposredni izvršioci do mjesta predviđenog za uvježbavanje neposrednih izvršilaca u gađanju iz snajperskih pušaka - dio je optužnice.

SDT dalje tvrdi da je okrivljeni Boris Pejović, koji na aplikaciji SKY Ecc koristi nalog sa šifrom 5S7EKH, kojeg organizatori i drugi pripadnici kriminalne organizacije oslovljavaju sa "Kobac", da postupa po naredbama i uputstvima organizatora kriminalne organizacije.

Okrivljeni Saša Dragojević, koji na aplikaciji SKY Ecc koristi nalog sa šifrom 23AB28, imao je zadatak da izvršava naredbe i uputstva koja su mu direktno saopštena od strane organizatora kriminalne organizacije ili prenesena preko drugih pripadnika kriminalne organizacije, da preuzima, čuva i predaje vatreno oružje, municiju i ekspolozivne materije za potrebe kriminalne organizacije, navodi su tužilačke istrage.

SDT dodaje da je optužen da je zajedno sa drugim pripadnikom kriminalne organizacije optuženim Filipom Kneževićem, uvježbava upravljanje dronovima na kojima bi se postavila eksplozivna sredstva - bombe.

"Te da njihovim korišćenjem neposredno učestvuje u lišenju života lica određenih od strane organizatora kriminalne organizacije", navodi se u optužnici.