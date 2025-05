U suđenju u slučaju prokopavanja tunela do Depoa Višeg suda u Podgorici, pred sudom je danas svjedočila majka optužene za obijanje depoa Katarine Baćović, Maja Baćović koja je zaposlena u Višem sudu kao upraviteljka pisarnice.

Izvor: Vlada Crne Gore

Ona je kazala da je bila na licu mjesta kada je rupa u zidu otkrivena, za koji je rekla da dijete nije moglo proći tuda.

“Ta rupa je bila ovalnog oblika a kada je došla Vladina delegacija, taj otvor je bio proširen i kockastog oblika. To sam zaključila nakon što sam vidjela fotografije otvora u medijima”, svjedočila je Baćović danas, prenose Vijesti.

Prema njenim riječima, originalni otvor je pronađen oko jedan ipo - dva uveče. “Kada sam sjutra u devet ujutru sišla u tu prostoriju, otvor je već izgledao drugačije. Vladina delegacija je došla oko 10. Možda je proširen kako bi se izuzeli dokazi, nama u tom trenutku to nije bilo bitno, bilo je važno samo da nešto ne nedostaje”, kazala je majka optužene.

Tužilac je to negirao i kazao da je u pitanju subjektivno vidjenje situacije.

“Ja lično sam izašao na teren tu noć, mislim da je pomiješala datume i da su predstavnici vlasti došli naredni dan na lice mjesta, a da je prije toga organizovana konferencija za medije”, rekao je on i dodao da su sačinjene fotografije rupe u zidu u noći otkrivanja.

“Baćović je saslušana mjesec dana od otkrivanja tunela kao i drugi svjedoci, i niko nije ukazao da je nešto sporno, a radi se o svjedocima koji su bili neposredni očevidci kada je došlo do otkrivanja tunela”, istakao je tužilac.

U depo Višeg suda u Podgorici provaljeno je 8. septembra 2023. godine, a lopovi su materijalne dokaze pohranjene u toj prostoriji krali do 11. septembra, utvrđeno je istragom podgoričkog tužilaštva i policije. Istražitelji su otkrili da je podzemni tunel, kroz koji su lopovi ušli u sudski depo, kopan od kraja jula, navode Vijesti.

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podiglo optužnicu protiv okrivljenih Veljka M. Markovića iz Loznice, Milana T. Markovića iz Loznice, Dejana D. Jovanovića iz Beograda, Vladimira M. Erića iz Loznice, Predraga M. Mirotića iz Zete, Katarine D. Baćović iz Podgorice, Nikole D. Milačića iz Podgorice i Marijana P. Vuljaja, nastanjenog u Tuzima.

“Bila sam na poslu tog dana, kada je oko osam sati u kancelariju ušao arhivar suda Mladen Radovanović i zvao me je nešto da mi kaže, mislila sam da je privatno. On me je poveo do depoa, otključava bijela vrata i pokazuje donji dio vrata, da su obijena, da su ukrivo, ja nisam razumjela šta mi pokazuje jer se prethodno žalio da se neka polica srušila od težine. On mi pokazuje prljave stope duž cijelog hodnika i vodi me do kraja hodnika i pokazuje mi veliku gomilu razbacanog oružja. Ja sam tada ukapirala šta se desilo, prepala sam se i rekla Mladenu ‘šta zoveš mene zovi predsjednika odmah’. Preskakali smo tragove obuće a rekla bih da su bile su one radničke cipele i neke patike”, kazala je ona na današnjem ročištu.

Baćović je kazala da je odmah pozvana policija, te da su se oni vratili radu.

“…Odnosno ko je kako mogao da radi jer je vijest bila iznenađujuća. Oko pet sati popodne me je predsjednik zvao da pita gdje sam - na šta sam odgovorila ‘kući’ i on je rekao da dodjem u Viši sud, da je policija završila uvidjaj i da moramo da popišemo predmete. Zbog velikog broja policajaca nam je rad bio otežan, nismo smjeli da mrdnemo, da idemo u toalet, svima pojedinačno su tražili lične podatke. Oko jedan sat posle ponoći nisam mogla da izdržim više. Tadašnji predsjednik Višeg suda Boris Savić me zvao i rekao ‘Majo postoji sumnja da je neko koristio ključ’ za šta sam ja rekla da je nemoguće”, objasnila je Baćović.

Nakon toga, prema njenim riječima je sa koleginicom Inom Jovanović, popisivala sve ispočetka.

“Sagnute jedne ispred druge i vidim jedan dio opeke, što mi je neobično. Ja kažem “pogledaj Ina dio opeke” na šta ona kaže da se izgasi klima jer je bolesna. Ja sam makla folder ispred sebe i vidjela rupu u zidu, koju smo osvijetlili kamerama telefona. Bio je kameni zid, prostor, i još jedan kameni zid. Predsjednik je odmah htio da uđe ali smo odustali da ne poremetimo nešto. Ja mislilm da dijete nije moglo da prođe kroz taj tunel. Nastavili smo popisivanje sjutra, ujutru kad smo došli svuda su bile su trake, i strani policajac je obezbjeđivao ta vrata. Onda je došla Vladina delegacija, svi su ušli, slikali su i prema slikama javnosti vidjela sam da je tunel proširen, da je stavljena svjetiljka".



Sudija Borko Lončar je pitao Baćović u kakvom je odnosu sa svojom ćerkom.

“U toku 2022. godine se naš popravio. Prije toga nije bio dobar, kao roditelj sam imala pravo da se ljutim na neke njene životne odluke, ali kada su se djeca rodila nisam mogla da utičem na bilo šta osim da pokušam da se posvetim toj djeci. Prevashodno smo imali odnos bio zbog djece i kako bu oni vidjeli da taj odnos ima porodičnu atmosferu. U toku 2023. godine smo se više čujale na telefon, rijetko je dolazila kod mene, naši razgovori i pitanja su bila uopštene prirode, dolazila je samo sa djecom”, kazala je majka optužene.

Na pitanje sudije da li je njena ćerka dolazila kod nje na posao u Viši sud, ona je kazala da “od 11. godine Katarina nikad nogom nije stala u Viši sud. Pojma nema gdje je moja kancelarija niti bilo šta, i tvrdim da i dan danas ne zna šta ja tačno radim i koji je moj posao”,’ kazala je ona.

Rekla je da se sjeća da je njena ćerka dva ili tri puta je došla ispred suda, poslednji put u junu mjesecu kada su djeca dobila djačke knjižice sa peticama, te da je zbog uspjeha htjela nešto da ih časti.

“Sledeći put kad smo se vidjeli bio je 4. septembar na vrata stana mog stana je došla sa djecom, svekrom i svekrvom, a ja sam častila djecu za početak škole”, rekla je ona i dodala da ne zna optužene Predraga Mirotića, Nikolu Milačića i Marijana Vuljaja.

“Katarina ih nikada nije pomenula”, dodala je Baćović, prenose Vijesti.

Na pitanje tužioca da li je upoznata da li je njena ćerka imala posao u avgustu 2023. godine, Baćović je odgovorila “Katarina se uvijek trudila da nadje posao, nije bila zaposlena ljeta 2023. a izdržavala se od pomoći porodice”.

Baćović: Ključevi arhive suda su u julu bili moje zaduženje

Na pitanje sudije čije je zaduženje ključ arhive, Baćović je kazala da je arhivar u toku 2023. godine bio dosta odsutan, te da kada arhivar nije na poslu, ključevi uvijek stoje u upravi suda.

“Može ih koristiti isključivo zaposleni kojeg odredi predsjednik suda, tj. samo u situacijama kad je to potrebno zbog posla. Rijetko kad osoba sama ide u arhivu i uvijek neko ide sa njom. Ključevi su u julu bili moje zaduženje i samo sam ulazila u arhivu zbog posla. Na odmoru sam bila od 8. avgusta do 8. septembra”, kazala je Baćović.

Ona je rekla i da je važno pomenuti da ako je onima koji su obili depo Višeg suda motiv bio kokain velike količine, on se nije nalazio tu.

“Zna se šta se radi sa nečim tako vrijednim. To se deponuje i čuva pod ogromnim obezbjeđenjem", istakla je Baćović odgovarajući na pitanje sudije dodajući da ne zna gdje se u arhivi nalazi predmet u slučaju Do Kvona.