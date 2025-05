Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je da su jednom krivičnom prijavom obuhvaćena dva bivša i jedan aktivni policijski službenik zbog zloupotrebe službenog položaja.

Izvor: MUP

Policija je podnijela četiri krivične prijave protiv sedam fizičkih i četiri pravna lica zbog zloupotrebe službenog položaja, prevare u obavljanju privredne djelatnosti i falsifikovanja isprave.

"Postizanje punog integriteta policijske službe i odlučna borba protiv svih oblika kriminala apsolutni su prioritet Ministarstva unutrašnjih poslova", napisao je Šaranović na mreži X.

@PolicijaCGpodnijela 4️⃣ krivične prijave protiv 7️⃣ fizičkih i 4️⃣ pravna lica zbog zloupotrebe službenog položaja, prevare u obavljanju privredne djelatnosti i falsifikovanja isprave. 1/2⏬️ — Danilo Saranovic (@SaranovicDanilo)May 12, 2025

Iz Uprave policije je saopšteno da su Osnovnom državnom tužilaštvu u Kolašinu podnijete krivične prijave protiv M.V. (52), V.M. (60) i B.K. (63) zbog sumnje da su izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

"Sumnja se da su M.V. u svojstvu tadašnjeg načelnika Odjeljenja bezbjednosti Kolašin, V.M. u svojstvu tadašnjeg komandira Stanice policije Odjeljenja bezbjednosti Kolašin, a B.K. u svojstvu tadašnjeg rukovodioca Bezbjednosnog sektora u Odjeljenju bezbjednosti Kolašin, iskorištavanjem svog službenog položaja, suprotno odredbama člana 3 Pravilnika o utvrđivanju dostojnosti lica za obavljanje policijskih poslova, u oktobru 2020. godine, sačinjavanjem lažnog izvještaja, omogućili jednom licu iz Kolašina da se upiše, a potom i završi školovanje na Policijskoj akademiji u Danilovgradu, iako ovo lice nije ispunjavalo posebne uslove propisane članom 7 Pravilnika o regrutaciji i selekciji kandidata, čime su budžetu Crne Gore pričinili štetu u iznosu od najmanje 16.000 eura", saopšteno je iz poliicje.

Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju podnijete su još tri krivične prijave zbog sumnje da su četiri fizička i tri pravna lica izvršili krivična djela prevara u obavljanju privredne djelatnosti u produženom trajanju i krivična djela falsifikovanje isprave u produženom trajanju.

Prva krivična prijava je podnesena protiv pravnog lica "D.L." iz Bijelog Polja i odgovornih u društvu M.B. (35), S.L. (78) i B.M. (46).

"Oni su, kako se sumnja, postupajući u svoje ime i za svoj račun, kao i u ime i za račun osumnjičenog pravnog lica “D.L.” d.o.o. Bijelo Polje i to M.B. u svojstvu osnivača, S.L. u svojstvu izvršnog direktora, a B.M kao računovođa ovog pravnog lica, kontinuirano tokom 2023. i 2024. godine, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi, za sebe i ovo pravno lice, dostavljali Zavodu za zapošljavanje Crne Gore – Fondu za profesionalnu rehabilitaciju, falsifikovane izvode banke o navodno isplaćenim ličnim dohocima za četiri zaposlena lica, kako bi im na ime subvencija za lica sa invaliditetom, bili izvršeni prenosi novčanih sredstava sa računa Glavnog državnog trezora, na račun prijavljenog pravnog lica, iako prijavljeno pravno lice, kao i četiri fiktivno zaposlena lica nisu obavljala privrednu djelatnost, čime su prijavljeni ostvarili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 74.392 eura, a na štetu budžeta Crne Gore".

Druga krivična prijava je podnijeta protiv pravnog lica "M.E M.E." iz Bijelog Polja i odgovornog lica u društvu B.M.(46).

"Sumnja se da je B.M. postupajući u svoje ime i za svoj račun, kao i u ime i za račun pravnog lica “M.E M.E.” d.o.o. Bijelo Polje, u svojstvu izvršnog direktora kontinuirano tokom 2020., 2021., 2022., 2023. i 2024. godine, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi, za sebe i prijavljeno pravno lice, dostavljao Zavodu za zapošljavanje Crne Gore – Fondu za profesionalnu rehabilitaciju, falsifikovane izvode banke o navodno isplaćenim ličnim dohocima za pet zaposlenih lica, kako bi im na ime subvencija za osobe sa invaliditetom, bili izvršeni prenosi novčanih sredstava sa računa Glavnog državnog trezora, na račun prijavljenog pravnog lica, iako fiktivno zaposlena lica nisu obavljala privrednu djelatnost, čime je za sebe i prijavljeno pravno lice ostvario protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 142.654 eura, a na štetu budžeta Crne Gore, saopšteno je iz policije.

Treća krivična prijava je podnesena protiv pravnog lica "CM" iz Bijelog Polja i odgovornih lica u društvu M.M. (43) i B.M. (46).

"U postupku do podnošenja krivične prijave policija je došla do sumnje da su pomenuta lica krivično djelo koje im se stavlja na teret počinila na način što su postupajući u svoje ime i za svoj račun, kao i u ime i za račun prijavljenog pravnog lica “C M.” doo Bijelo Polje i to M.M u svojstvu osnivača i izvršnog direktora, a B.M. kao knjigovođa prijavljenog pravnog lica, kontinuirano tokom 2022., 2023., 2024. i 2025. godine, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi, za sebe i prijavljeno pravno lice, dostavljali Zavodu za zapošljavanje Crne Gore – Fondu za profesionalnu rehabilitaciju, falsifikovane izvode banke o navodno isplaćenim ličnim dohocima za četiri zaposlena lica, kako bi im na ime subvencija za lica sa invaliditetom, bili izvršeni prenosi novčanih sredstava sa računa Glavnog državnog trezora, na račun osumnjičenog pravnog lica, iako to pravno lice, kao i četiri fiktivno zaposlena lica nisu obavljala privrednu djelatnost, čime su ostvarili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 95.216 eura, a na direktnu štetu budžeta Crne Gore", saopšteno je iz policije.

Dodaje se da je ukupna materijalna šteta koja je pričinjena budžetu Crne Gore, opisanim krivičnim djelima najmanje 328.263 eura.