Nije dobijao radne zadatke, bio izolovan iz radne sredine…

Izvor: gov.me/B.Ćupić

Bivši savjetnik za odnose sa javnošću u Kabinetu tadašnjeg predsjednika Opštine Tuzi, a aktuelnog potpredsjednika Vlade i ministra ekonomskog razvoja Nika Đeljošaja, Kristijan Dukaj trpio je zlostavljanje na radu, zbog čega ta lokalna samouprava mora da mu isplati 4.000 eura, odlučio je Osnovni sud u Podgorici, prenosi CdM.

“Utvrđuje se da je tužilac u dužem vremenskom periodu trpio zlostavljanje na radu kod tužene, na taj način što mu tuženi u periodu od 8. maja 2020. do 20. februara 2021, nije omogućavao da radi poslove svog radnog mjesta, niti mu je davao radne zadatke koje je do tada redovno obavljao nakon čega je bez opravdanog i objektivnog razloga trajno izmješten iz kancelarije koja se nalazi u Službi predsjednika Opštine u zgradi Opštine Tuzi i preseljen u drugu zgradu pod nazivom ZEFS centar i to u salu za rad sa strankama Sekretarijata za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Tuzi, te je na taj način izolovan od radne sredine u kojoj je raspoređen na radnom mjestu”, navodi se između ostalog u presudi Osnovnog suda.

Dukaj je u tužbi precizirao da mu se Đeljošaj, obraćao na grub način, povišenim tonom, da je od njega tražio da napusti kancelariju, te da mu je rukom pokazivao prema vratima, kao i da mu nije dozvoljavao fizički pristup zgradi Opštine Tuzi.

On se i ranije u medijima pozivao i na sindrom “praznog stola”, ističući da je u u navedenom period dobio samo osam radnih zadataka i to tako što je dobijao jedan radni zadatak, a zatim u naredna tri mjeseca ni jedan.

Dukaj je podnio tužbu nadležnom sudu u Podgorici 19. oktobra 2020. godine, jer je kazao da je njegova situacija bivala sve teža.

“Dugotrajno zlostavljanje na radu počevši od 8. maja 2020. godine, uzrokovalo je niz zdrastvenih tegoba izazvane stresnom situacijom u dužem trajanju. Suočen sa teškim posljedicama mobinga, obratio sam se svim mogućim instancama za ovu vrstu sporova tražeći izlaz svjestan mogućih posledica prije svega po moje zdravlje što ne bi poželeo nikome”, kazao je on ranije.

Kristijan Dukaj je radni odnos u kabinetu Đeljošaja zasnovao na osnovu ugovora i probnom radu u trajanju od godinu, prenosi CdM.

Iz Opštine Tuzi su tvrdili da mu ugovor nije produžen jer je ocijenjen sa nije zadovoljio na probnom radu.

Ranije je Osnovni sud odlučio da su svi tužbeni zahtjevi Dukaja neosnovani ili nedozvoljeni, ali je podgorički Viši sud ocijenio da je dio presude koji glasi: “… donijet uz počinjenu bitnu povredu odredaba parničnog postupka, budući da u tom dijelu nema razloga o odlučnim činjenicama, a dati razlozi su protivrječni sadržini spisa predmeta i izvedenim dokazima, što je posljedica pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava”.

Viši sud je taj predmet vratio na ponovno odlučivanje Osnovnom sudu koji je sada presudio da je Kristijan Dukaj ipak trpio mobing.