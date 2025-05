Nakon poziva Šaranovića, Huter je krenuo prema njemu, ali je skupštinsko obezbjeđenje spriječilo bilo kakav kontakt.

Izvor: Skupština Crne Gore/Youtube

Skupštinsko obezbjeđenje spriječilo je danas, nakon što je data pauza u zasjedanju, fizički kontakt između ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Oskara Hutera.

To je "Vijestima" potvrdilo više poslanika iz vlasti i opozicije.

Huter je na sjednici kazao da je "tridesetoavgustovska većina" došla na vlast uz "crne barjake sa mrtvačkim glavama iz pjesme kvislinških pokreta iz Drugog svjetskog rata".

"Ne tako davno smo isti taj folklor gledali na nikšićkim ulciama. Prkoseći nacistima, Ljubo Čupić je pošao uz osmijeh... Kad iz ovih klupa protestujemo, bivamo optuženi da vraćamo u prošllost. Evo i pop crkve Srbije promoviše od Hilera odlikovane četničke vojvode želeći da četništvo predstavi bogougodnim", istakao je.

"Sve što sam naveo, nema prođu u srcu antifašizma i suverenizma, na Cetinju. Možda se zato prijestonica želi riješiti nekim drugim metodama. Grad nepokora neko želi učiniti najmanje bezbjednim gradom. I debelo se u tome uspjelo. Možda je to kazna za neposlušnost. Prošla su četiri mjeseca od tragedije koja je potresla Cetinje, Crnu Goru, region i šire. Skupština Prijestonice je 10. januara 2025. godine donijela devet zaključaka. Podsjećam Vas da se parlament usaglasio i šta smo dobili? Ništa. Ni odgovor. Dobili smo institucionalnu neozbiljnost, neodgovornost i aroganciju u odnosu na građane Cetinja. Kad se na to nakalemi odnos od nadležnih institucija koji traje tri godine, to nisu čista posla", kazao je parlamentarac DPS-a.

Šaranović je odgovorio da od Hutera očekuje veći pijetet prema građanima koji su stradali, ali da je Skupština Prijestonice imala drugačiji pristup kada je u pitanju tragedija u Medovini, vjerovatno jer je u trenutku na čelu Biroa za operativnu koordinaciju bio Raško Konjević, koji je tada bio predsjednik SDP-a, iz koga je i gradonačelnik Cetinja.

"Zbog očitih političkih kalkulacija nakon tragedije u Medovini su izostali protesti i pozivi na ostavku. Ne treba da podsjećam o BIL licu N.K. koji se infiltrirao u policijske i druge bezbjednosne organe. Radi se o licu u čiju su čast na Cetinju organizovani skupovi podrške", poručio je.

"Lica koja su učila pripadnike kriminalnih klanova kako da pale ubijene. Je li to oda Lovćenu i Cetinju? Nije, gospodine Huter. I ako danas se jasno ne usaglasite sa ovom tvrdnjom, imaćete problem da objasnite javnosti jesmo li protiv kriminala. Odgovorio sam u odnosu na sve zaključke sa sjednice Skupštine Prijestonice. Svi zaključci, osim prvog su ili realizovani ili u fazi realizacije. Žao mi je što, umjesto grča, na Vašem licu vidim osmijeh zbog onoga što sva Crna Gora zna i zbog čega bi vladika Rade i Sveti Petar zaplakali", kazao je.

Huter je kazao Šaranoviču da treba da ga bude sramota, nakon čega je data pauza.

"Sram tebe bilo", odgovorio je Šaranović.

Huter je, nakon pauze, kazao da bi dobro bilo da oni koji se junače uz skupštinsko obezbjeđenje uz koordinatora bezbjednosti dođu na Cetinje.