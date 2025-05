Izvori tvrde da je ovo očigledan pokušaj zataškavanja cijelog slučaja s obzirom na to da se radi o sinovcu predsjednika Skupštine, odranije poznatom policiji.

Podgoričanin Aris Turković, samo desetak dana nakon što ga je ranio Danilo Mandić, bratanić predsjednika Skupštine Andrije Mandića, poslat je u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija radi izdržavanja kazne na koju je osuđen zbog nasilničkog ponašanja koje je ranije počinio, piše današnja Pobjeda.

Prema saznanjima tog medija, Turković je osuđen na šest mjeseci zatvora, a poziv za izdržavanje kazne dolazi nakon brojnih kontroverzi koje su pratile ranjavanje Turkovića i njegovog sugrađanina Darka Perovića. Turković je ranjen u noći između 18. i 19. aprila, a poziv od suda mu je uručen prije nekoliko dana.

“Simptomatično je da baš sada Turković odlazi u zatvor. Vidimo da on i Perović u svojim iskazima uporno pokušavaju da Mandića aboliraju krivice iako je on uhapšen zbog sumnje da je počinio pokušaj ubistva”, navode Pobjedini izvori iz bezbjednosnog sektora.

Tvrde da je ovo očigledan pokušaj zataškavanja cijelog slučaja s obzirom na to da se radi o sinovcu predsjednika Skupštine, odranije poznatom policiji.

“Poziv za izdržavanje kazne uručen mu je baš sada da bi se događaj stavio „pod tepih“ i da on ne bi pričao da ga je ranio Mandić. Takođe, ovo je i pokušaj da se zaustavi pisanje medija kako ne bi mogli doći ni do Turkovića, a ni do prave istine”, ustvrdio je sagovornik Pobjede.

Turković je u iskazu pred Višim državnim tužilaštvom kazao da se ne sjeća nijednog detalja događaja od 19. aprila u zoru kada je ranjen i da je povredu vidio tek kada se probudio kod kuće, ali da ne zna kako je nastala.

“U super sam odnosima i sa Perović Darkom i Mandić Danilom. Popili smo veliku količinu alkohola i meni je u jednom momentu pozlilo. Znam da je neko uzeo ključ od auta i da sam izašao iz lokala, a od tog trenutka se više ničega ne sjećam. Naredno čega se sjećam je da sam se probudio kući i osjetio bol u nozi”, rekao je on pred tužiteljkom Jelenom Protić.





Istražuju motiv ranjavanja

Istražitelji još uvijek utvrđuju zbog čega je Mandić pucao na Darka Perovića i Arisa Turkovića u noći između subote i nedjelje u blizini raskrsnice Bulevara Ivana Crnojevića i Ulice Marka Miljanova i ispituju da li su imali sukob odranije.

Mandić i Perović su u istom periodu bili u zatvoru na izdržavanju kazni i tada nijesu bili u dobrim odnosima.

Perović najprije nije prijavio policiji napad, pa inspektori sumnjaju da su akteri incidenta pokušali sve da zataškaju. Međutim, kako se radi o povratniku i prvom čovjeku zaduženom za bezbjednost predsjednika Skupštine i njegovom sinovcu, to im nije pošlo za rukom.

Danilo Mandić je, inače, zaposlen u Skupštini Crne Gore po ugovoru o djelu i to kao savjetnik, prenosi Pobjeda.

Tek četiri sata nakon događaja, Više državno tužilaštvo u Podgorici obaviješteno je o pokušaju ubistva Perovića i Turkovića, a onda se i sam Mandić pojavio u pratnji svog branioca, advokata Miroja Jovanovića u stanici policije i predao se.

Mandiću je zbog ovog incidenta koji se dogodio 20. aprila oko 3.40 časova, odlukom sudije za istragu Višeg suda, određen pritvor do 30 dana i poslat je u Istražni zatvor.

Interesantno je da je Danilo Mandić izašao iz zatvora početkom januara 2024. godine, gdje je služio kaznu za napad na službeno lice u vršenju službene radnje, a odmah nakon toga dobio je posao kod strica, kao lično obezbjeđenje.

Kako je Pobjedi potvrđeno iz Ministarstva pravde, Mandić je trebalo da napusti zatvor 2. februara 2024. godine, ali je mjesec ranije dobio pozitivno mišljenje jer je bio radno angažovan u Upravi za izvršenje sankcija zbog čega je pušten na slobodu.

On je prilikom pokušaja ubistva koristio službeno vozilo Skupštine Crne Gore i to džip „range rover“.





Sukob otpočeo u lokalu

Do sukoba je navodno došlo u lokalu, a nakon toga Mandić je čekao Perovića i Turkovića da izađu i pucao im u noge.

Policija je obaviještena o događaju i zatekla je Perovića koji je odbio da se legitimiše, da bi potom pobjegao i udario u betonske stubiće.

Inspektori su uočili povredu u predjelu desne potkoljenice i Perovića uputili na ukazivanje ljekarske pomoći u Klinički centar Crne Gore, gdje je testiranjem utvrđeno da je pozitivan na alkohol u koncentraciji od 0,66 g/kg, kao i na kokain.

Nakon testiranja, Perović je uhapšen zbog više počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima i Zakona o javnom redu i miru i kažnjen 3.450 eura.





Policija podnijela prijavu protiv Perovića

Podgorička policija podnijela je Osnovnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Darka Perovića zbog sumnje da je izvršio krivično djelo lažno prijavljivanje, sa namjerom da diskredituje policijske službenike i pokuša abolirati od krivične odgovornosti Mandića, koji je osumnjičen za teško ubistvo u pokušaju.

“Osumnjičeni D. P. je u svojstvu oštećenog lica u službenim prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Podgorica nedvosmisleno ukazao na izvršioca krivičnog djela D. M. da je isti kritičnom prilikom upotrijebio vatreno oružje u pravcu D. P, a usljed čega je zadobio tjelesne povrede, takođe navodeći činjenice i detalje iz samog događaja koji su jedino mogli biti poznati licu D. P.”, naveli su ranije iz policije.

Oni dodaju da se osnovano sumnja da je Perović lažno prijavio policijske službenike u izjavi datoj pred tužiteljkom u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koja se, dodaju, u bitnom razlikovala od izjave koju je dao pred službenicima Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, a kako bi motivisano i sračunato diskreditovao policijske službenike, lažno ih optužujući da je u policiji trpio prijetnje i ucjene da optuži lice D. M. za ranjavanje, dok je sa druge strane na ovaj način pokušao da abolira od krivične odgovornosti osumnjičeno lice na koje je prethodno ukazao, prenosi Pobjeda.

“Takođe, osnovano se sumnja u istinitost datih navoda koje je D. P. u izjavi naveo pred Višim državnim tužilaštvom jer isti ne korespondiraju sa činjeničnim stanjem i realnim događajem sa lica mjesta i preduzetom radnjom izvršenja”, naveli su ranije u saopštenju.





Mandić: Očekujem nezavisnu istragu, osim ako neko ne misli da ga treba strijeljati

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić prokomentarisao je nedavno slučaj pokušaja ubistva Podgoričana Darka Perovića i Arisa Turkovića zbog čega je osumnjičen njegov bratanić Danilo.

On je tvrdio da je o cijelom događaju obaviješten preko medija.

“Naravno, očekujem da istraga bude brza, temeljna i nezavisna, osim ako neko ne misli da ga treba strijeljati prije završetka postupka, a bilo bi dobro da ti i takvi to saopšte javno i na taj način sebe razobliče pred crnogorskom javnošću”, rekao je Mandić.

Predsjednik Skupštine je dodao i da „prema zvaničnim informacijama dvije lakše povrijeđene osobe izričito tvrde da Danilo nije povezan sa nemilim događajem“ i da se, uprkos tome, on nalazi u Istražnom zatvoru, piše Pobjeda.

“Ovo je neka nova Crna Gora i u njoj niko ne može biti izuzet od primjene zakonske kazne, pod uslovom da je istinski kriv”, zaključio je Mandić ranije.

