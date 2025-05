Postupajući po prijavi G.P., taksiste jednog podgoričkog taksi udruženja, da je fizički napadnut od strane mušterije, policija je identifikovala S.S. (67) kao lice koje on sumnjiči za napad.

Izvor: Profimedia

Nakon što je tužilac ocijenio da se u navedenom događaju ne stiču elementi bića krivičnog djela, policijski službenici su podnijeli zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka i protiv S.S. i protiv G.P.

"U Odjeljenje bezbjednosti Podgorica 24.4.2025. godine pristupio je G.P. (57), vozač taksi vozila, i prijavio da je ispred jednog ugostiteljskog objekta napadnut od strane izvjesnog lica pod imenom S. Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem su nalogu preduzete dalje mjere i radnje, nakon čega je identifikovano lice S.S. (67) iz Podgorice. On je 25.4.2025. pristupio u Odjeljenje bezbjednosti Podgorica radi prikupljanja obavještenja. U izjavi policiji S.S. je potvrdio da je pomenutog dana došlo do fizičkog kontakta između njega i G.P., nakon čega je podnio prijavu protiv G.P za fizički napad. Sa događajem je upoznat postupajući tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji se izjasnio da se u navedenom događaju ne stiču elementi bića krivičnog djela. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su protiv G.P. i S.S. podnijeli zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka zbog počinjenih prekršaja iz člana 10 stav 2 Zakona o javnom redu i miru", saopšteno je "Danu" iz Uprave policije.

Policiji su upućena pitanja u vezi sa incidentom nakon što se G.P. obratio redakciji "Dana", dostavljajući im izjavu koju je prilikom prijave incidenta dao dežurnom službeniku OB Podgorica. Taj taksista (puno ime i prezime, kao i naziv taksi udruženja za koje radi, poznati redakciji "Dana") dostavio je i izvještaj ljekara s konstatovanim povredama, za koje tvrdi da mu ih je nanijelo lice kome je u trenutku napada znao samo ime.

Kako se navodi u prijavi, taksistu je dok je bio u lokalu, koristeći pauzu, pomenuto lice, koje je često viđao u tom ugostiteljskom objektu, zamolilo da ga preveze do Zlatice, na šta je on pristao. Tokom vožnje ga je, kako navodi, mušterija zamolila da svrate u jedan lokal da popiju piće, pa da onda nastave dalje. Navodi da je to najprije odbio, ali mu je S. rekao da mora i da se neće zadržavati. U lokalu su bili više od sat vremena, a kad bi pomenuo da krenu, tvrdi da je S. bio nervozan i nije mu dozvoljavao da izađe. U jednom momentu je, kako je naveo u policiji, uspio da izađe i da nastavi da radi, a nakon sat vremena se vratio u lokal po mušteriju da ga odvede na traženu destinaciju. Tada ga je S., kako tvrdi, gurnuo na sto, a onda ga otvorenom pesnicom udario u glavu. G.P. ističe da je bilo više svjedoka koji su i u policiji potvrdili njegove navode. On je nakon svega otišao u Urgentni blok na ukazivanje pomoći, a potom i u OB Podgorica kako bi prijavio napad.

Često na meti napada, sistem nema sluha

Taksista G.P. je ogorčen što je i on obuhvaćen zahtjevom za pokretanje prekršajnog postupka, uprkos činjenici da su svjedoci potvrdili njegove navode. Tvrdi da sistem nema sluha kad je riječ o taksistima, koji su često žrtve napada od strane mušterija. Krivci se, kako navodi, uglavnom prekršajno kažnjavaju minimalnim novčanim kaznama, bez obzira na vrstu napada i stepen povreda koje su nanijeli, što dodatno ohrabruje nasilnike, prenosi "Dan".