Policija je u pretresima na četiri lokacije na sjeveru i jugu oduzela 12 komada oružja. Od početka godine dobrovoljno je predato više od tri i po hiljade komada. Ipak, da Zakon o oružju treba što prije donijeti smatra kriminolog Velimir Rakočević.

Izvor: Uprava policije

Kako prenosi RTCG, Rakočević apeluje na nadležne da se dodatno kotrolišu i oni koji imaju dozvolu.

U dva dana dva zločina u kojima je korišćeno vatreno oružje. I teorija i praksa to prepoznaju kao imitaciju, iako je svaki zločin, kako tvrdi kriminolog Velimir Rakočević, odgovor na specifičnu situaciju ličnosti.

“Svako nasilje, pogotovo najteži oblik nasilja, agresije, kao što je ubistvo, ukoliko nema adekvatan odgovor ili ukoliko sankcija izostane, obavezno vodi u imitaciju. I to je učenje po modelu, dakle, usvajanja tih nasilničkih obrazaca i tzv. transgeneracijsko nasilje, bilo da je lice aktivno ili pasivno izloženo nasilju”, kaže Rakočević.

Lančani zločini se dešavaju, kaže Rakočević, tamo gdje je vatreno oružje lako dostupno. U Crnoj Gori su, sve su prilike, naoružani mnogi, samo je pitanje ko posjeduje oružni list, a ko ne. No, nijedna opcija, poručuje Rakočević, nije dobra. Pokušaji države da smanji naoružanje su dobar potez, prenosi RTCG.

“Ove aktivnosti, preventivno-represivne, one i te kako mogu doprinijeti smanjenju prije svega nelegalnog oružja, a samim tim i smanjenju zloupotreba. Međutim, on ne može se u potpunosti iskorijeniti i u tom smislu je to, možemo slobodno reći, planetarni problem”, dodao je on.

A kako planetarni problem ne bi dodatno eskalirao, Rakočević pozdravlja nova zakonska rješenja, prenosi RTCG.

“I kod onih osoba koje imaju legalne papire za posjedovanje oružja, treba da se vrše učestale kontrole. A naročito ukoliko postoje, recimo, i neki najmanji konflikti, pogotovo ukoliko postoje konflikti u porodici, ukoliko postoji bilo koji oblik nasilja, država mora brzo reagovati”, naveo je.

Poželjna rekacija bi, zaključuje Rakočević, bila da se oružje što prije oduzme.

Podsjetimo, prema podacima policije, građani su od početka godine dobrovoljno predali više od tri i po hiljade komada oružja, prenosi RTCG.