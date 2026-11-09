Zelenski upozorio evropske partnere da Rusija planira napade na mostove preko Dnjepra kako bi presjekla Ukrajinu na dva dijela.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je evropske partnere da očekuje intenzivne ruske napade na mostove preko rijeke Dnjepar, sa ciljem da se Ukrajina praktično presiječe na dva dijela, piše britanski "Financial Times", pozivajući se na izvore upoznate sa razgovorima.

Zelenski je ovo upozorenje iznio tokom nedavnog razgovora sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen. Prema navodima izvora, ukrajinski predsjednik smatra da Moskva želi da istočni dio zemlje, koji se graniči sa Rusijom, odsiječe od zapadnog dijela, povezanog sa Evropskom unijom.

Zelenski i Fon der Lajen saopštili su u ponedeljak da su usaglasili stavove uoči mirovnih pregovora predstavnika Ukrajine, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, koji će biti održani u utorak i srijedu u Abu Dabiju.

Rusija cilja ključne mostove preko Dnjepra

Rijeka Dnjepar deli Ukrajinu od sjevera ka jugu, protičući kroz Kijev, Dnjepar, Zaporožje i Herson, prije nego što se ulije u Crno more. Na jugu zemlje rijeka predstavlja i prirodnu liniju razdvajanja ukrajinskih i ruskih snaga.

Upozorenje Zelenskog dolazi u trenutku kada se Kijev suočava sa višesatnim nestancima struje i velikim saobraćajnim gužvama, dok Rusija pojačava napade na energetsku, transportnu i drugu kritičnu infrastrukturu.

"Upoznao sam Ursulu sa izazovima i dogovorili smo se da Evropska unija aktivira poseban mehanizam za vanredne situacije kako bi Ukrajini brzo obezbijedila finansijska sredstva za ono što joj je trenutno najpotrebnije", rekao je Zelenski.

On je upozorio da se brojni ukrajinski gradovi suočavaju sa ozbiljnim problemima u snabdijevanju električnom energijom, vodom i grijanjem, a da je situacija najteža u Kijevu, Dnjeparskoj, Sumskoj i Donjeckoj oblasti, kao i u Hersonu.

Visoki ukrajinski zvaničnik izjavio je da ruski plan, prema procjenama Kijeva, ne podrazumeva samo fizičko razdvajanje zemlje, već i prekid prenosa električne energije sa zapada na istok, što bi tokom zime moglo da ostavi milione ljudi bez struje.

Napadi već oštetili mostove u Kijevu

Od oktobra ruske snage sve češće gađaju mostove preko Dnjepra, u okviru napada na ključnu infrastrukturu.

Prema pisanju "Financial Timesa", nekoliko ruskih balističkih raketa i dronova pogodilo je Sjeverni i Južni most u Kijevu, oštetivši njihove stubove i napravivši kratere na kolovozu.

Napad u subotu paralisao je veliki dio ukrajinske prijestonice, izazvao saobraćajne gužve i primorao brojne građane da se kreću pješice.

Kijev, grad sa gotovo četiri miliona stanovnika, ima samo osam mostova koji povezuju istočnu i zapadnu obalu Dnjepra. Njima svakodnevno prolaze građani, teretna vozila i transporti od značaja za funkcionisanje zemlje.

Sledeći prelaz severno od prestonice nalazi se na Kijevskoj hidroelektrani, približno 16 kilometara od Severnog mosta, dok je najbliži prelaz južno od grada na hidroelektrani Kaniv, oko 130 kilometara od Južnog mosta.

Vidi opis "Mnogi naši gradovi su u veoma teškoj situaciji": Zelenski upozorio na ruski plan da presiječe Ukrajinu "napola" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: X/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: X/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: X/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: X/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: X/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: X/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: X/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський Br. slika: 7 7 / 7

Stručnjaci upozoravaju na ozbiljne posledice

Vojni analitičari smatraju da bi uništavanje mostova moglo ozbiljno da oteža snabdijevanje ukrajinske vojske, posebno dopremanje municije, goriva i pojačanja na istočni front.

"Kontinuirani napadi na mostove preko Dnjepra uticali bi na dopremanje municije, goriva i pojačanja sa zapada na istok, usmjeravajući transport na mali broj preostalih prelaza", upozorio je vojni analitičar Franc-Štefan Gadi.

On je objasnio da se teško naoružanje i velike količine municije uglavnom prevoze željeznicom, zbog čega bi uništavanje željezničkih mostova dodatno otežalo premještanje ukrajinskih rezervnih snaga.

Ipak, Gadi smatra da Rusija verovatno ne bi uspjela da potpuno izoluje istočni dio Ukrajine.

"Ali to i nije neophodno. Cilj je otežavanje kretanja i iscrpljivanje, a ključno pitanje jeste koliko dugo Moskva može da održava takve napade i kako će Ukrajina rasporediti svoju već ograničenu protivvazdušnu odbranu", objasnio je.

Majkl Kofman iz Karnegijeve fondacije za međunarodni mir ocijenio je da bi za ozbiljno narušavanje saobraćaja preko Dnjepra bila potrebna dugotrajna i koordinisana kampanja napada.

Dodao je da bi Ukrajina, čak i u slučaju rušenja mostova, mogla da postavlja pontonske prelaze.

Ukrajina se suočava sa nedostatkom raketa za odbranu

Odbranu mostova i druge važne infrastrukture dodatno otežava nedostatak raketa presretača za američke sisteme "Patriot", kojima Ukrajina raspolaže.

Ovi sistemi predstavljaju ključno sredstvo ukrajinske odbrane od ruskih balističkih raketa, ali su njihove zalihe ograničene. Globalna nestašica, dodatno pogoršana ratom Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana, otežava isporuke novih projektila.

Savjetnik Zelenskog Serhij Beskrestnov upozorio je da ruske balističke rakete sada preciznije pogađaju mostove zahvaljujući novom sistemu navođenja, koji im omogućava da zaobiđu ukrajinske uređaje za ometanje navigacije.

"Dok se bojeva glava spušta, radar tokom nekoliko sekundi skenira teren, nakon čega se podaci koriste za korekciju putanje rakete", objasnio je Beskrestnov na Telegramu.