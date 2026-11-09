Jedna italijanska regija pokrenula je program kojim nudi besplatno stanovanje na deset godina, uz renoviranje nekretnina o trošku regionalnih vlasti, ali zainteresovani moraju da ispune određene uslove.

Izvor: MONDO/Tamara Sekulović

Italijanska regija Kalabrija pokrenula je program "Ripopola Calabria", u okviru kojeg će zainteresovanim građanima biti ponuđeno 50 kuća i stanova na besplatno korišćenje u trajanju od deset godina. Osim što neće plaćati kiriju, budući stanovnici neće morati da snose ni troškove renoviranja nekretnina, jer će ih finansirati regionalne vlasti.

Program je predstavio predsjednik Kalabrije Roberto Okiuto, koji je pozvao sve koji žele da promijene način života i presele se u neko od italijanskih sela da razmotre ovu mogućnost, prenosi italijanski list Libertatea.

"Dođite da živite u Kalabriji, jer je lijepo i povoljno živjeti u Kalabriji", poručio je Okiuto u video-snimku objavljenom na društvenim mrežama.

Na raspolaganju 50 nekretnina u 26 mjesta

U prvoj fazi projekta biće ponuđeno 50 stambenih jedinica raspoređenih u 26 mjesta, u svih pet provincija Kalabrije.

Riječ je uglavnom o objektima u javnom vlasništvu koji godinama nisu korišćeni i kojima je potrebna rekonstrukcija kako bi ponovo bili pogodni za stanovanje.

Regionalne vlasti obezbijediće sredstva za njihovo renoviranje, nakon čega će nekretnine biti dodijeljene odabranim učesnicima programa.

Za obnovu je predviđeno finansiranje do 2.000 eura po kvadratnom metru, dok maksimalna vrijednost ulaganja u jednu nekretninu može da dostigne čak 280.000 eura.

Ko može da dobije kuću bez plaćanja kirije?

Program je namijenjen osobama koje trenutno žive van Kalabrije, a žele da se trajno presele u ovu italijansku regiju.

Nekretnine neće postati vlasništvo korisnika, već će im biti ustupljene na besplatno korišćenje tokom deset godina. Za to vrijeme neće imati obavezu plaćanja zakupnine.

Posebna pažnja biće posvećena Italijanima porijeklom iz Kalabrije koji žele da se vrate u rodni kraj, ali i mladim parovima, porodicama sa djecom, stručnjacima različitih profila i osobama koje rade na daljinu.

Zainteresovani moraju da podnesu prijavu putem zvaničnog portala ripopola.regione.calabria.it.

Međutim, podnošenje prijave ne znači automatski i dobijanje nekretnine. Nadležni će sastaviti javnu rang-listu na osnovu ispunjenosti uslova i kriterijuma utvrđenih pravilima programa.

Gdje se nalaze besplatne kuće?

Nekretnine su raspoređene u nekoliko italijanskih provincija, a među mjestima uključenim u program nalaze se San Floro i Amato u provinciji Katancaro, kao i Alesandrija del Kareto, Šiljano i Rovito u provinciji Kozenca.

U provinciji Vibo Valentija učestvuje mesto Česaniti, gde su dostupne dvije stambene jedinice, dok su u provinciji Ređo Kalabrija uključeni Groterija i Santo Stefano in Aspromonte.

Na spisku je i Kakuri, mesto u provinciji Krotone.

Od kuća od 140 kvadrata do manjih stanova

Nekretnine koje su uključene u program razlikuju se po veličini i rasporedu, pa među njima ima prostora pogodnih za porodice sa djecom, parove, ali i pojedince.

U mjestu San Floro ponuđena je kuća površine oko 140 kvadratnih metara, smještena na trgu Pjaca Roma. Ima četiri prostorije, zaseban ulaz i panoramski pogled na naselje. Raspored omogućava i uređenje prostora za rad od kuće.

Slična nekretnina nalazi se u mestu Amato, u Ulici Đuzepea Macinija. Kuća takođe ima oko 140 kvadrata, raspoređenih na tri nivoa, balkone i zaseban ulaz, kao i tradicionalne arhitektonske detalje.

Za one kojima nije potreban veliki prostor, u mestu Alesandrija del Kareto dostupan je stan površine 52 kvadratna metra. Nalazi se u istorijskom centru naselja i ima dve prostorije.

U Šiljanu je predviđena kuća od približno 85 kvadratnih metara sa balkonom, pogodna i za porodicu sa djecom.

U Rовitu će jedan objekat u javnom vlasništvu biti renoviran i pretvoren u tri nezavisne stambene jedinice.

Zašto Italija besplatno ustupa nekretnine?

Iza ovog programa nalazi se ozbiljan demografski problem sa kojim se suočavaju brojna manja mjesta u Italiji.

Sela u Kalabriji godinama gube stanovništvo, a posledice iseljavanja osjećaju se kroz zatvaranje prodavnica, smanjenje broja učenika u školama i slabljenje osnovnih usluga.

Regionalne vlasti zato pokušavaju da privuku nove stanovnike konkretnim finansijskim pogodnostima.

Cilj projekta "Ripopola Calabria" nije samo obnova napuštenih kuća, već i oživljavanje lokalnih zajednica kroz dolazak mladih porodica, zaposlenih i stručnjaka koji bi mogli da doprinesu privrednom i društvenom razvoju ovih mjesta.