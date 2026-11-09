Željko Mitrović otkrio detalje susreta sa bivšom britanskom premijerkom: Evo šta mu je obećala na Floridi

Željko Mitrović se oglasio iz Britanije nakon sastanka sa Liz Trus, otkrivajući planove za nove projekte u oblasti biologije i genetskog inženjeringa.

Izvor: Instagram/zeljkomitrovic

Nakon boravka u Sjedinjenim Američkim Državama i razgovora sa bliskim saradnikom Donalda Trampa, prvi čovjek "Pink Media Group" Željko Mitrović produžio je za Veliku Britaniju. Odatle se oglasio snimkom na društvenim mrežama i prenio utiske sa ekskluzivnog okupljanja na kom se našlo čak devet nekadašnjih britanskih premijera.

"Samo dan prije ovog impresivnog skupa u Britaniji, kojem je prisustvovalo čak 9 bivših premijera Velike Britanije, među kojima je i moja prijateljica Liz Trus, bivša premijerka Velike Britanije i ministarka inostranih poslova, više nego srdačno smo se rastali na Floridi uz njeno obećanje da će svakako biti moj gost u Beogradu, tokom januara! Liz, čekamo te u Beogradu", napisao je Mitrović.

Željko Mitrović je imao sastanak i sa bivšom premijerkom Velike Britanije, koja je kako kaže, najbolje razumjela projekte koje želi da realizuju.

"Imali smo one sastanke koje sam planirao. Prije svega, oni koji su mi najvažniji, su naši novi projekti i to prije svega u oblasti mikromolekularne biologije i genetskog inženjeringa. Dogovorili smo, idemo poslije na sastanak sa bivšom premijerkom Britanije, koja je na najbolji način razumela šta ovo znači za civilizaciju uopšte. Veoma smo zadovoljni. Počinjemo sve one projekte, zahvaljujem se svim doktorima i ekspertima koji su nas podržali u ovom projektu", rekao je Željko Mitrović.