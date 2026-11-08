Američka vojska napala je i projektilima onesposobila trgovački brod u Omanskom zalivu, tvrdeći da je posada ignorisala upozorenja i pokušala da probije pomorsku blokadu Irana.

Izvor: X/@CENTCOM

Američka vojska napala je i onesposobila trgovački brod u Omanskom zalivu nakon što je njegova posada, prema navodima američkih vojnih zvaničnika, ignorisala više upozorenja i pokušala da probije pomorsku blokadu Irana.

Napad je izveden juče, a američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je vojni avion preciznim projektilima pogodio krmeni dio teretnog broda M/V Huda, koji plovi pod zastavom Sent Kitsa i Nevisa.

Posadi naredili da napusti dio broda, pa otvorili vatru

Prema saopštenju CENTCOM-a, brod je prethodno pristao u iransku luku, a zatim pokušao da napusti regionalne vode. Američke snage tvrde da je posada više puta ignorisala upozorenja i pokušala da prekrši blokadu.

CENTCOM forces disabled a commercial vessel in the Gulf of Oman, Nov. 7, after the ship’s civilian crew ignored repeated warnings and attempted to violate the naval blockade against Iran multiple times. A U.S. military aircraft fired precision munitions at the stern of St. Kitts-flagged M/V Huda, disabling the ship after CENTCOM forces directed the crew to abandon targeted spaces. The cargo vessel tried to depart regional waters after visiting an Iranian port.Read the full release online: https://t.co/5wW1LqN1oW — U.S. Central Command (@CENTCOM)November 7, 2026

Prije napada američka vojska je naredila članovima posade da se udalje iz djelova broda koji će biti pogođeni. Nakon toga, vojni avion je otvorio vatru i onesposobio plovilo.

Američka vojska objavila je i snimak napada. Za sada nije poznato ima li povrijeđenih među članovima posade, niti kolika je ukupna šteta na brodu.

Amerikanci tvrde da su već onesposobili pet trgovačkih brodova

Napad je dio američke pomorske blokade Irana, koja je na snazi od jula, a čiji je cilj ograničavanje iranskog izvoza nafte i ostale pomorske trgovine.

Prema podacima američke Centralne komande (CENTCOM), američke snage su od početka blokade preusmjerile 147 trgovačkih brodova, čije su posade postupile po njihovim naređenjima, dok je pet plovila, koja su ignorisala upozorenja, onesposobljeno.

Američka vojska tvrdi i da je uništila deset iranskih tankera povezanih sa mrežom za transport nafte pod kontrolom Iranske revolucionarne garde.

Prema procjenama Vašingtona, zahvaljujući pomorskoj blokadi Iran je do sada spriječen da izveze sirovu naftu u vrijednosti većoj od 25 milijardi dolara.

Napad dan nakon novih američkih udara na Iran

Novi incident dogodio se u trenutku ponovnog zaoštravanja odnosa između Vašingtona i Teherana. Američki predsjednik Donald Tramp u petak je potvrdio da su američke snage izvele nove, ograničene napade na Iran, pri čemu je meta bio iranski sistem protivvazdušne odbrane.

Tramp je tokom posljednjih sedmica u više navrata zaprijetio pokretanjem nove velike vojne operacije protiv Irana, dok je Teheran upozorio da bi na eventualne američke napade mogao odgovoriti udarima na infrastrukturu u državama Persijskog zaliva.

Američka vojska juče je najavila i osnivanje posebne jedinice čiji će zadatak biti sprečavanje transporta naprednog naoružanja, tehnologije dvostruke namjene i robe obuhvaćene sankcijama preko iranskih kopnenih granica i Kaspijskog jezera.

Dodatnu zabrinutost izazivaju incidenti u Ormuskom moreuzu, jednom od najznačajnijih pomorskih prolaza za svjetski transport nafte.

Iranska revolucionarna garda juče je saopštila da su dva tankera naišla na mine nakon što su, prema njihovim tvrdnjama, plovila rutama koje nijesu bile dozvoljene. Ove navode za sada nije potvrdio nijedan nezavisni izvor.