U Frankfurtu su izbili sukobi između demonstranata i policije, a tokom nereda opljačkana je prodavnica oružja.

Izvor: x/screenshot

U Frankfurtu su večeras izbili novi sukobi demonstranata i policije, a tokom nereda u centru grada opljačkana je i prodavnica oružja. Prema navodima Rojtersovog fotografa, iz prodavnice je ukradeno najmanje jedno oružje. Za sada nije poznato o kakvom je oružju riječ niti da li je bilo vatreno.

Neredi su izbili u blizini Cajla, jedne od najpoznatijih trgovačkih ulica u Frankfurtu. Grupe izgrednika sukobile su se s policijom, razbijale izloge prodavnica i pokušavale da ukradu robu, izvijestili su njemački mediji.

Napadnuta prodavnica oružja

Prema pisanju njemačkog Bilda, grupa izgrednika napala je prodavnicu oružja kamenjem, a zatim rukama i nogama razbila izlog. Nakon što su provalili u prodavnicu, počeli su da uzimaju robu.

Fotograf Rojtersa izvijestio je da je ukradeno najmanje jedno oružje, ali za sada nije potvrđeno da li je riječ o vatrenom oružju. Takođe, nema zvaničnih informacija o ukupnom broju ukradenih predmeta.

Policija je na području Cajla rasporedila veliki broj pripadnika interventnih jedinica, a sukobi su se nastavili i tokom večeri.

Policija ranije prekinula protest

Neredi su uslijedili nakon velikog protesta inicijative Gen Z regelt, koji je policija prekinula zbog ponovljenih napada na policajce. Prema policijskim podacima, okupilo se oko 8.000 ljudi, dok organizatori procjenjuju da je bilo između 9.000 i 10.000 učesnika.

Protest je satima protekao uglavnom mirno, ali se situacija pogoršala kada su pojedinci počeli da bacaju petarde, kamenje i druge predmete na policiju. Policajci su odgovorili upotrebom biber-spreja i vodenog topa.

Hesenski ministar unutrašnjih poslova Roman Posek potvrdio je da je povrijeđeno više policajaca. Jedan od njih možda je zadobio teže povrede, ali se ta informacija još provjerava.

ALLEMAGNEURGENT Des pillages sont en cours à Francfort.Situation tendue. À suivre.#Frankfurt #Francfort #31October2026 https://t.co/uMGMbeH7W4 — Geocrises FR (@geocrises)October 31, 2026

Prodavnice se unaprijed pripremale za nerede

Uoči današnjih demonstracija, brojne prodavnice u Frankfurtu zaštitile su izloge drvenim pločama, pripremajući se za moguće nerede nakon što su se na društvenim mrežama pojavili pozivi na pljačke.

Proteste mladih organizovale su inicijative Gen Z regel i Generation Aufbruch, koje zahtijevaju bolje uslove u obrazovanju i zdravstvu, mjere za suzbijanje visokih troškova života, ali i izražavaju protivljenje uvođenju obaveznog vojnog roka.

Obje inicijative ranije su se ogradile od nasilja. Nakon večerašnjih sukoba, iz Generation Aufbruch poručili su da ne isključuju mogućnost da su nerede namjerno izazvale grupe koje su se naknadno priključile protestu

(Index/MONDO)