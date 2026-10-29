Tokom renoviranja kuće u turskoj Kapadokiji, mještanin je rušenjem podrumskog zida slučajno otkrio ulaz u Derinkuju, fascinantni višenivojski podzemni grad u kom je i do 20.000 ljudi mjesecima živjelo i skrivalo se od osvajača iza masivnih kamenih vrata.

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Duboko ispod ulica i kuća u centralnoj Turskoj krije se čitav podzemni svijet - drevni grad Derinkuju u Kapadokiji, koji je vjekovima služio kao neprobojno utočište pred osvajačima. Ovo nevjerovatno naselje nije bilo samo privremeni zbeg na nekoliko sati, već potpuno opremljen podzemni kompleks na više nivoa, u kom je i do 20.000 ljudi moglo mjesecima neopaženo da živi i preživi najsurovije opsade.

Grad usječen u stenu: Imali vinarije, crkve i ventilaciju

Lavirint prolaza i prostorija seže desetinama metara u dubinu zemlje. Drevni neimari su u vulkanskim stijenama isklesali sve što je jednoj zajednici bilo potrebno za svakodnevno funkcionisanje: stambene prostorije, kuhinje, prostrane ostave za hranu, štale za stoku, vinske podrume, vjerske objekte i mjesta za okupljanje.

Posebno impresivan je sistem vodosnabdijevanja i ventilacije. Duboki bunari i genijalno osmišljeni ventilacioni šahti omogućavali su konstantan dotok svježeg vazduha i vode čak i do najdubljih nivoa, pa stanovnici nisu morali da izlaze na površinu dok god je prijetila opasnost.

Kameni diskovi i uski prolazi kao štit od neprijatelja

Ono što Derinkuju čini pravim vojnim remek-djelom jesu masivna okrugla kamena vrata. Ovi džinovski diskovi mogli su da se pokrenu i zatvore prolaze samo sa unutrašnje strane, čime bi svaki sektor postao neprobojna tvrđava. Čak i ako bi neprijatelj uspio da probije prvi nivo, uski i niski hodnici onemogućavali su kretanje vojske, dok bi se branioci lako povlačili u još dublje slojeve grada.

Iako tačno poreklo najstarijih djelova grada ni danas nije u potpunosti razjašnjeno, vjeruje se da su prvi tuneli nastali još u prvom milenijumu prije nove ere. Grad je svoju ključnu ulogu dobio u vizantijskom periodu, kada su ga ranohrišćanske zajednice masovno dograđivale i koristile kao sigurno utočište od progona i vojnih najezdi.

Kako je svijet saznao za drevno čudo?

Iako je postojao vjekovima, savremeni svijet za Derinkuju nije znao sve do 1963. godine, a otkriven je potpuno bizarnim spletom okolnosti. Jedan mještanin je tokom renoviranja kuće srušio zid u podrumu i iza njega ugledao tajanstvenu prostoriju. Dalja iskopavanja otkrila su da se iza tog zida krije ulaz u jedan od najvećih i najkompleksnijih podzemnih gradova na planeti.