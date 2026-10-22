Snažan ciklon sa Atlantika približava se zapadnoj Evropi, gdje se očekuju orkanski udari vjetra, obilne padavine i mogući poremećaji u saobraćaju.

Izvor: Bernd März / imago stock&people / Profimedia

Zapadnoj Evropi prijeti snažno nevrijeme, a meteorolozi upozoravaju da bi udari vjetra u pojedinim područjima mogli da dostignu čak 150 kilometara na sat. Najugroženije su obale Francuske i Velike Britanije, gdje se očekuju orkanski udari vjetra koji mogu da izazovu ozbiljnu materijalnu štetu, prekide u saobraćaju i nestanke električne energije.

Prema prognozama koje prenosi poljski Onet, dubok ciklon će se od četvrtka kretati sa Atlantika prema Velikoj Britaniji, a zatim prema Holandiji i Belgiji. Očekuje se da će britansku obalu zahvatiti već u četvrtak uveče, dok bi vazdušni pritisak u njegovom centru mogao da padne ispod 975 hektopaskala.

Najjači udari vjetra prognozirani su tokom noći između četvrtka i petka, a vrhunac nevremena očekuje se u petak ujutru i prije podne.

Udari vetra do 150 kilometara na sat

Najkritičnija situacija očekuje se na jugozapadu Velike Britanije i sjeverozapadu Francuske, gdje bi vjetar u priobalnim područjima mogao da dostigne brzinu od 130 do 150 kilometara na sat.

Takvi udari mogu da čupaju drveće iz korena, oštećuju krovove i dalekovode, izazivaju nestanke struje i ozbiljno otežavaju saobraćaj.

Snažni vjetrovi očekuju se i u unutrašnjosti Francuske, naročito u sjevernim i centralnim dijelovima zemlje, kao i u Irskoj i Velikoj Britaniji.

U Parizu, Londonu i Dablinu prognozirani su udari vetra od 80 do 90 kilometara na sat, a ponegde i do 100 kilometara na sat.

Kako se vikend bude približavao, nevrijeme će zahvatiti i Belgiju i Holandiju, gdje bi udari vjetra lokalno mogli da dostignu 100 kilometara na sat.

Stiže još jedna oluja, prijete i poplave

Iako se očekuje da će vetar oslabiti tokom noći između petka i subote, meteorološki modeli ukazuju na mogućnost dolaska još jednog snažnog ciklona tokom vikenda.

Prema tim prognozama, novi talas nevremena mogao bi ponovo da donese udare vjetra koji premašuju 100 kilometara na sat.

Oba ciklona pratiće obilne i dugotrajne padavine. U većem dijelu Velike Britanije za nekoliko dana moglo bi da padne između 50 i 100 milimetara kiše, zbog čega postoji opasnost od lokalnih poplava.

Poljsku, prema navodima Oneta, ne očekuju tako snažni udari vjetra, iako će u pojedinim dijelovima zemlje povremeno duvati jači vetar. Na jugu se očekuju udari do 70 kilometara na sat u podnožju planina, dok bi na vrhovima mogli da dostignu oko 100 kilometara na sat.

Tokom vikenda jači vjetar očekuje se i na zapadu i sjeveru Poljske, ali udari ne bi trebalo da prelaze 60 do 70 kilometara na sat.

(Mondo)