Kina se zalaže za uravnotežen pristup razvoju i bezbjednosti, s tim da i veštačka inteligencija mora ostati bezbjedna i pod kontrolom

Izvor: kineska medijska grupa

Ministarstvo trgovine Kine izrazilo je u utorak snažno nezadovoljstvo i odlučno protivljenje najnovijoj odluci Sjedinjenih Američkih Država da savezne civilne agencije prestanu da koriste proizvode i usluge zasnovane na vještačkoj inteligenciji (VI) koje potiču od kineskih kompanija.

“Kina se zalaže za uravnotežen pristup razvoju i bezbjednosti, s tim da i veštačka inteligencija mora ostati bezbjedna i pod kontrolom. Kineske kompanije iz sektora vještačke inteligencije kontinuirano rade na pružanju bezbjednih i pouzdanih usluga korisnicima širom svijeta, uz poštovanje zakona zemalja u kojima posluju, zbog čega su stekle široko međunarodno priznanje“, izjavio je portparol Ministarstva trgovine.

On je istakao da su SAD preduzele diskriminatorne i restriktivne mjere protiv kineskih kompanija iz sektora vještačke inteligencije, pozivajući se na takozvane razloge nacionalne bezbjednosti. Prema njegovim riječima, taj potez predstavlja neopravdano proširivanje koncepta nacionalne bezbjednosti i zloupotrebu administrativnih mjera u cilju ograničavanja kineskih preduzeća.

“Takav postupak ozbiljno ugrožava legitimna prava i interese kineskih kompanija, narušava uslove za poštenu tržišnu konkurenciju i ometa normalnu poslovnu saradnju Kine i SAD-a u oblasti vještačke inteligencije”, rekao je portparol.

Portparol je takođe izrazio snažno protivljenje nedavno uvedenim američkim sankcijama kineskim kompanijama zbog navodne „krađe poslovnih tajni“, ocijenivši da je riječ o zlonamernom potezu kojim se ozbiljno narušavaju njihova legitimna prava i interesi.