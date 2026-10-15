Američka vojska pripremila je planove za napade na iranska nuklearna postrojenja i energetsku infrastrukturu koji uključuju upotrebu bombe GBU-43/B, poznatije kao "majka svih bombi".

Izvor: Vernier Jean-Bernard/JBV News/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američka vojska pripremila je nove planove za napade koji uključuju moguću upotrebu takozvane „majke svih bombi“ protiv iranske energetske infrastrukture i nuklearnih postrojenja, ukoliko predsjednik SAD Donald Tramp naredi nastavak borbenih dejstava, prenio je danas CNN, pozivajući se na više američkih zvaničnika upoznatih sa ovim pitanjem.

Upotreba bombe GBU-43/B, najveće nenuklearne bombe u američkom arsenalu, u sukobu sa Iranom predstavljala bi značajnu eskalaciju, ocjenjuje CNN.

Ipak, prema riječima više izvora upoznatih sa internim vojnim razgovorima o mogućoj upotrebi ovog oružja, postoje sumnje u to koliko bi ono bilo efikasno u ostvarivanju Trampovih strateških ciljeva ili promjeni odnosa snaga u ratu.

Kako je naveo jedan od izvora, Tramp je naložio vojsci da pripremi dodatne planove za napade na iranske ciljeve, koji uključuju „značajan dio energetske infrastrukture“, kao i moguću upotrebu pomenute bombe.

Isti izvor navodi da je planirano da se napadi izvedu prije povlačenja američkih snaga iz zone odgovornosti Centralne komande američke vojske (CENTCOM). To, kako se ocjenjuje, ukazuje na mogućnost da Trampova administracija pokrene dodatne udare, pokuša da proglasi pobjedu, a zatim brzo povuče sve snage.

Drugi izvor rekao je da vojni planovi za napade na iranska nuklearna postrojenja takođe izričito predviđaju upotrebu bombe GBU-43/B.

Neimenovani američki zvaničnik napomenuo je da vojska tokom planiranja priprema čitav niz opcija za donosioce odluka, od najintenzivnijih do blažih scenarija.

Ciljevi za koje je potrebna veća razorna moć, uključujući postrojenja smještena duboko pod zemljom, zahtijevaju upotrebu većih bombi, a GBU-43/B je najveća među njima, dodao je taj zvaničnik.

Iako je riječ o bombi koja se navodi pomoću GPS-a i može da uništi područje veličine devet gradskih blokova, ona, prema riječima izvora, vjerovatno nema sposobnost da prodre dovoljno duboko ispod površine i uništi nuklearna postrojenja za koja se vjeruje da su zaštićena slojevima granita.

(Tačno/MONDO)