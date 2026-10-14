Iako u javnosti hvali Marka Rubija, Donald Tramp iza kulisa podržava JD Vensa za svog naslednika, pa se u vrhu Bijele kuće već otvara tiha borba za predsjedničku trku 2028. godine.

Izvor: James Manning / PA Images / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp javno ne štedi riječi hvale za državnog sekretara Marka Rubija, nazivajući ga "majstorom" i rekavši da bi mogao postati najbolji šef diplomatije u istoriji. Međutim, iza zatvorenih vrata, situacija izgleda drugačije.

Prema pisanju američkih medija, Tramp je na sastancima sa donatorima u Bijeloj kući poručio da bi njegov zvanični naslednik trebalo da bude potpredsjednik JD Vens. Time je otvoreno pitanje političke budućnosti dvojice njegovih najbližih saradnika uoči predsjedničkih izbora 2028. godine.

Vens ima prednost, Rubio oklijeva

Istraživanja javnog mnenja agencija Finenšl Tajms i Fokaldata pokazuju da Vens trenutno uživa podršku 38 odsto republikanskih birača, dok Rubio ima 24 odsto.

Vens već aktivno gradi političku mrežu i vodi finansijski odbor stranke, dok Rubio još nije preduzeo konkretne korake ka kandidaturi.

Izvori bliski Rubiju navode da on ne želi ulaziti u direktan sukob sa Vensom i da je izuzetno zadovoljan trenutnim uticajnim funkcijama državnog sekretara i savjetnika za nacionalnu bezbijednost.

Trump spominje i "tim iz snova"

Iako privatno daje prednost Vensu, Donald Tramp je u javnosti u više navrata nagovijestio da bi njih dvojica mogli nastupiti zajedno.

"Mislim da bi Vens i Rubio kao tim bili nepobjedivi", izjavio je Tramp, istakavši da pažljivo posmatra njihovu saradnju.

Predsjednička trka za 2028. godinu intenziviraće se nakon kongresnih izbora, a očekuje se da će Rubio konačnu odluku o eventualnoj kandidaturi morati da donese najkasnije do ljeta 2027. godine.