Oluja Sajmon ojačala u uragan 4. kategorije, vjetar jačine 225 kilometara na čas duva i tutnji ka obali Meksika.

Izvor: NOAA/via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tropska oluja Sajmon prešla je u uragan 4. kategorije koji se postepeno kreće ka obali Meksika, piše "Asosijejted Pres". Nacionalni centar za uragane u Majamiju u Sjedinjenim Američkim Državama je saopštio danas da vjetrovi polako ojačavaju i da trenutno duvaju čak 225 kilometara na čas.

Uragan Sajmon bi mogao na obalu Meksika da donese između 25 i 50 litara kiše u delovima jugozapadnog Meksika. U nekim djelovima zemlje bi mogla da padne i veća količina kiše.

Vidi opis Oluja prešla u uragan 4. kategorije, počela hitna evakuacija: Vjetar jačine 225 km/h tutnji ka Meksiku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NOAA/via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: NOAA/via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: NOAA/via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YAMIL LAGE / AFP / PROFIMEDIA Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YAMIL LAGE / AFP / PROFIMEDIA Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YAMIL LAGE / AFP / PROFIMEDIA Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YAMIL LAGE / AFP / PROFIMEDIA Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YAMIL LAGE / AFP / PROFIMEDIA Br. slika: 8 8 / 8

Najteža situacija se očekuje duž obale Haliska i u delovima Mičoakana, Kolime i Najarita. Vlasti su izdale upozorenje na moguće poplave i klizišta opasna po život

U Halisku je u petak 9. oktobra obustavljena nastava u 22 priobalne opštine i započeta je evakuacija više desetina ljudi iz rizičnih područja. Zatraženo je od turističkog sektora u Puerto Valjarti da osigura da radnici i posjetioci budu smješteni u skloništa i bezbjedne zone.