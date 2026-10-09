Najmanje sedmorica maskiranih lopova ukrala su 30.000 boca skupocjenog vina iz skladišta čuvene italijanske vinarije u Toskani, a vrijednost plijena procjenjuje se na oko pet miliona eura.

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Lopovi su iz prestižne italijanskevinarije ukrali 30.000 boca vina, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na oko pet miliona eura, prenose italijanski mediji.

Kompanija "Marchesi Antinori", jedna od najvećih porodičnih vinarija u Italiji, saopštila je da se krađa dogodila u subotu u njenom skladištu u Toskani, dok su zaposleni pripremali pošiljku namijenjenu kupcima u inostranstvu.

Vjeruje se da je najmanje sedmorica maskiranih muškaraca deaktivirala alarmni sistem, onesposobila nadzorne kamere i pomoću viljuškara kompanije utovarila skupocjena vina u dva velika kamiona.

Među ukradenim vinima nalaze se prestižna toskanska crvena vina "Tignanello", "Solaia" i "Guado al Tasso".

Najveća krađa vina u istoriji Italije

Generalni direktor kompanije Renco Kotarela izjavio je za italijanski list "Corriere della Sera" da je riječ o najvećoj krađi ove vrste koja se ikada dogodila u Italiji.

"Ovakva krađa, po obimu i vrijednosti, sigurno se nikada ranije nije dogodila u Italiji", rekao je Kotarela.

On je izrazio nadu da će nadležni organi uspjeti da pronađu ukradeno vino.

"Dva kamiona puna robe ne mogu tek tako da nestanu bez traga. Putevi u Toskani puni su kamera. Možda ćemo, uz malo sreće, uspeti da povratimo bar dio ukradenih boca", naveo je on.

U izjavi za "Financial Times" izrazio je i sumnju da će lopovi uspjeti da prodaju toliku količinu skupocjenog vina, a da ne privuku pažnju.

"Ova vina imaju veliku vrijednost i ne znam kako mogu da prodaju sve to vino širom svijeta, a da ih niko ne primijeti", rekao je Kotarela.

Sumnja se da su lopovi imali informacije iznutra

Kompanija veruje da izbor ukradenih vina, čija se cijena po boci uglavnom kreće između 150 i 500 eura, ukazuje na to da su lopovi bili dobri poznavaoci vina i da su raspolagali poverljivim informacijama o poslovanju vinarije.

Krađa je otkrivena tek u ponedeljak ujutru, kada su zaposleni stigli na posao.

Za sada niko nije uhapšen.

Vinarija "Marchesi Antinori" osnovana je davne 1385. godine, a danas izvozi svoja vina u 170 zemalja svijeta. Prošle godine ostvarila je prihod od 263 miliona eura, prenio je BBC.

Ovo nije jedina velika krađa vina koja je ove godine potresla Italiju. U sjevernom regionu Pijemont zabilježene su još dvije pljačke, tokom kojih su, prema medijskim izvještajima, ukradene boce vrijedne više stotina hiljada eura.