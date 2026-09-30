Donald Tramp najavio povlačenje američkih snaga iz Iraka, ističući novog premijera Alija al-Zaidija kao ključnu figuru za budućnost.

Izvor: Piroschka Van De Wouw / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je da poslednje američke snage napuštaju Irak, a u svojoj objavi istakao je ulogu novog iračkog premijera Alija al-Zaidija. Opisao ga je kao ključnu figuru za budućnost odnosa SAD i Iraka.

"Ovo je veliki dan za Ameriku. Važno je da odlazimo u trenutku kad Irak ima sjajnog novog premijera, Alija al-Zaidija. Podržavao sam ga od samog početka i dao sam mu punu podršku."

"Pobijedio je na izborima na kojima se to od njega nije očekivalo, i to ubjedljivo", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Ranije danas, portparol Pentagona Šon Parnel objavio je da su SAD i koalicioni partneri zvanično završili operaciju Inherent Resolve u Iraku.

Pohvale novom iračkom premijeru

Tramp je potvrdio da poslednje američke snage napuštaju Irak i time proglasio kraj američkog vojnog prisustva u zemlji, koje je trajalo više od dvije decenije.

"Prošlo je puno vremena, uz veoma loše odluke zbog kojih smo se uopšte uvukli u ovo blato,ali uskoro će to postati istorija", izjavio je Tramp.

Istakao je da povlačenje označava kraj operacije Inherent Resolve. Odlazak koalicionih snaga i opreme iz vazduhoplovne baze Erbil opisao je kao "uredan završetak" američke misije. Predsjednik je al-Zaidija opisao kao "izvanrednog".

"Nadam se da će moći veoma dobro da se snađe. Došli smo da se borimo protiv kalifata. Kalifata više nema. Idemo kući", dodao je. Kasnije je, tokom proslave Mjeseca hispanskog nasljeđa, Tramp izjavio da je „veoma ponosan” na al-Zaidija i izrazio nadu da će "obaviti fantastičan posao".

"Veoma skup izlet u pakao"

Uredan odlazak koalicionih snaga i opreme iz vazduhoplovne baze Erbil, rekao je, označava kraj "veoma skupog izleta u pakao".

"I ponavljam, uzeli smo svu svoju opremu. Rekao sam im: 'Uzmite sebi još vremena. Ponesite sve.' Svu opremu smo uzeli.

Ako se sjećate, u Avganistanu je sve ostalo... Rekao sam: 'Hoću da se pokupi svaki šraf. Ako šraf leži na podu, uzmite ga. Ako imamo platneni šator, uzmite ga.' Sve smo uzeli.” "Mnogi su htjeli da tamo ostanemo trajno. Imao sam izbor da ostanem ili odem, i nimalo nisam sumnjao da je vrijeme da se Amerika vrati kući", zaključio je.