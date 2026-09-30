Bulevar Tivat – Jaz mora biti završen do kraja ove godine, poručio je ministar saobraćaja Radoš Zečević i naglasio da će biti u stalnom kontaktu sa Opštinama Kotor i Budva kako bi svi radovi od vitalnog značaja bili završeni u što kraćem roku.

Izvor: Bemax

Zečević je, sa saradnicima, predstavnicima nadzornih organa, izvođača i podizvođača radova i pomoćnikom direktora Uprave za saobraćaj Blagojem Konatarom obišao bulevar Tivat – Jaz.

Ministar je istakao da je zajednički cilj da se preostali radovi završe u predviđenom roku i da građani i privreda do kraja godine dobiju saobraćajnicu u punoj funkciji.

“Očekujem od svih koji su uključeni u ovaj posao da maksimalno odgovorno pristupe svojim obavezama i da učinimo sve što je potrebno da bi ovaj projekat bio završen do kraja godine. Naša obaveza je da rješavamo otvorena pitanja, da međusobno sarađujemo i da ne dozvolimo da se zbog bilo kojeg segmenta procesa prolongira završetak radova“, kazao je Zečević, javlja CdM.

Od izvođača radova ministar je dobio uvjeravanja da će preostali radovi na takozvanom habajućem sloju biti završeni u skladu sa planiranom dinamikom.

Istovremeno, potrebno je riješiti i pitanja vodovodne i kanalizacione mreže za područje Kotora i Budve, kako bi se stvorili uslovi za kompletiranje svih preostalih aktivnosti.

“Sada je najvažnije da svi zajedno budemo usmjereni na rješenja. Ministarstvo saobraćaja će biti u stalnoj komunikaciji sa svim nadležnim institucijama i lokalnim samoupravama. Posebnu pažnju posvetićemo razgovorima sa Opštinom Kotor da bismo otvorena pitanja riješili što prije i na način u interesu svih građana“, poručio je Zečević.

Naglasio je da će Ministarstvo saobraćaja nastaviti da prati realizaciju projekta na dnevnom nivou i da će, u okviru svojih nadležnosti, pružiti dodatnu podršku kako bi se aktivnosti ubrzale i uklonile eventualne prepreke.

“Rok je jasan – kraj ove godine. Vjerujem da uz odgovoran odnos, dobru koordinaciju i otvorenu komunikaciju svih učesnika možemo završiti posao koji je od velikog značaja za Kotor, Budvu, Tivat i cijelu crnogorsku privredu. Naš fokus mora biti na tome da preostale obaveze završimo kvalitetno i u roku“, zaključio je Zečević, piše CdM.