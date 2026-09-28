Na prvom direktnom sastanku šefova diplomatija Njemačke i Rusije u Njujorku od početka rata u Ukrajini, ruska delegacija servirala je na sto dokazni materijal o događajima u Buči.

Izvor: DRM News Youtube printscreen

Prvi bilateralni susret ministara spoljnih poslova Njemačke i Rusije od početka ruske invazije na Ukrajinu obilježio je neobičan prizor.

Njemački ministar Johan Vadeful sjeo je naspram ruskog kolege Sergeja Lavrova, a na stolu ga je dočekao izvještaj kojim Moskva pokušava da ospori odgovornost ruskih snaga za ubistva civila u Buči. Vadeful je dokument prekrio bilježnicom.

Sastanak je održan na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku i trajao je nešto više od 20 minuta. Riječ je o prvom bilateralnom susretu šefova diplomatija dviju zemalja od februara 2022. godine, kada je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu.

Kako piše Velt, ruska delegacija je na sto stavila izvještaj pod naslovom "Naslednici Gebelsa: Falsifikovanje događaja u Buči i krvave inscenacije kijevskog režima". Dokumentom ruska strana nastoji da potkrepi tvrdnju da su ubistva civila u Buči bila ukrajinska inscenacija.

Lavrov placed a Russian report on Bucha basically in the face of German foreign minister at the UN meeting.Wadephul looked at it for a while, but ignored it and just read his notes with his demands from Russia.Why did he not comment on it?Not even rejecting in response? Looks like Wadephul was not able to move even an inch outside the prepared notes and script. — Lord Bebo (@MyLordBebo)September 27, 2026

Zaharova objavila snimak susreta

Nakon što je seo za sto, Vadeful je izvještaj prekrio bilježnicom. Taj detalj nije promakao portparolki ruskog Ministarstva spoljnih poslova Mariji Zaharovoj, koja je snimak susreta objavila na Telegramu. Pritom je tvrdila da je njemački ministar namjerno pokušao da ignoriše dokument.

"Vadeful je posramljeno prekrio izvještaj bilježnicom i pravio se da ništa ne primjećuje", poručila je Zaharova, dodajući da, prema njenom mišljenju, "istina bode oči".

Moskva izvještaj predstavlja kao dokaz tvrdnje da je pokolj u Buči bio insceniran, a odgovornost za smrt civila pokušava da pripiše ukrajinskim vlastima i njihovim zapadnim saveznicima. Takva verzija događaja se, međutim, ne podudara sa nalazima Ujedinjenih nacija.

UN dokumentovao ubistva civila

Buča, grad nedaleko od Kijeva, bila je pod ruskom kontrolom od početka do kraja marta 2022. godine. Nakon povlačenja ruskih snaga tamo su pronađena tijela brojnih civila.

Kancelarija UN za ljudska prava do kraja oktobra 2022. dokumentovala je ubistva 73 civila u Buči, među kojima je bilo i djece. U to vrijeme istražitelji su provjeravali još 105 prijavljenih slučajeva ubistava.

Diesen Bericht — „Die Erben Goebbels: Fälschung der Ereignisse in Butscha und blutige Inszenierungen des Kijywer Regimes“ — legte Russland beim Lawrow-Wadephul-Treffen aus.Ein Propaganda-Vertuschungs/Verfälschungs-Versuch der zahlreich dokumentierten russ. Massaker in Butscha. https://t.co/wtasXlYreI — Hans von der Burchard (@vonderburchard)September 26, 2026

Istraga UN obuhvatila je i šire područje sjeverne Ukrajine, koje su ruske snage kontrolisale tokom prvih nedelja invazije. Istražitelji su zabilježili vanredna pogubljenja i napade na civile, a na tijelima dijela žrtava pronađeni su tragovi zlostavljanja i vezane ruke.

UN je zaključio da postoje jasni pokazatelji da bi dokumentovana pogubljenja mogla da predstavljaju ratni zločin namjernog ubistva.

Ruski izvještaj koji se našao pred Vadefulom nastoji da ponudi drugačije tumačenje događaja. Prema izvještajima o njegovom sadržaju, autori se pozivaju na svjedočenja i druge materijale kako bi odgovornost za smrt civila pripisali ukrajinskoj strani.

Nakon sastanka sa Lavrovom, Vadeful je rekao da su se ponovo pokazale suštinske razlike između Berlina i Moskve u pogledu rata u Ukrajini. Susret nije doveo do približavanja stavova dviju strana.