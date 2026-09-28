Mađarski parlament oduzeo je poslanički imunitet premijeru Peteru Mađaru kako bi protiv njega mogla da bude pokrenuta istraga zbog optužbi za krađu.

Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Sa 139 glasova "za" i bez uzdržanih ili glasova "protiv", Mađarski parlament suspendovao je poslanički imunitet premijeru Peteru Mađaru, protiv koga bi mogla biti pokrenuta istraga na osnovu optužbi za krađu.

Dvije nedelje nakon izbora za Evropski parlament 2024. godine, u ranim jutarnjim satima 21. juna, Mađar je ušao u sukob u jednom noćnom klubu u Budimpešti sa čovjekom koji ga je neprestano snimao. U jednom trenutku, Mađar je iznenada istrgao telefon iz ruke žrtve i kasnije ga bacio u Dunav. Telefon su kasnije iz vode izvukli ronioci.

U septembru 2024. godine, Kancelarija vrhovnog tužioca podnijela je zahtjev Evropskom parlamentu da se političaru ukine imunitet. Međutim, Evropski parlament nije odobrio taj zahtjev, pa je Centralna istražna tužilačka kancelarija obustavila postupak.

Istraga je ponovo otvorena nakon što je Mađar u maju preuzeo poslaničko mjesto u Mađarskom parlamentu, pa je Tužilaštvo sada zatražilo imunitet poslanika od Mađarskog parlamenta.

Premijer Mađar je zatražio od svojih stranačkih kolega da mu suspenduju imunitet. On ostaje pri stavu da nije počinio krivično djelo i da bi danas ponovo uradio isto što i tada.

"Svi su jednaki pred zakonom, bez obzira na to da li ste fabrički radnik, poslanik ili premijer. Bivši korumpirani ministri Viktora Orbana danas su takođe naučili ovu lekciju. Oni koji nemaju šta da kriju ne plaše se da se suoče sa pravosuđem", objavio je Peter Mađar nakon što je Parlament suspendovao njegov poslanički imunitet, zajedno sa imunitetom Balaža Hankoa (Fides) i Mikloša Šestaka (KDNP), piše Teleks.hu.

U slučaju oba političara iz bivše vladajuće koalicije, Tužilaštvo je zatražilo ukidanje imuniteta zbog optužbi za korupciju.