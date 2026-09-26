Sumnja se da je J.H. prekopala četiri groba na Kremenitim Brdima tokom građevinskih radova, što je izazvalo oštećenje spomenika.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Policijska uprava Istočno Sarajevo potvrdila je da je 24. septembra primila prijavu protiv J. H. sa Pala zbog sumnje da je na lokalitetu Kremenita Brda prekopala i pomjerila grobove bez odobrenja porodice pokojnika. Policija će protiv nje podnijeti izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu zbog sumnje na krivično djelo povrede groba ili umrlog lica, prenosi avaz.ba.

Prema informacijama koje je objavila banjalučka ATV, radi se o J.H. zaposlenoj u Direkciji za koordinaciju policijskih tela BiH i bivšoj fudbalerki. ATV navodi da se sumnja da je bez dozvole i saglasnosti porodice prekopala i izmjestila četiri groba. Pritom su neki nadgrobni spomenici, odnosno nišani, oštećeni ili pomereni.

Cio slučaj povezan je sa građevinskim radovima na parceli na kojoj se uređuje vikendica. Radovi su se, prema istim navodima, proširili na dio zemljišta na kojem se nalazi nekoliko grobova, nakon čega su oni prekopani i premješteni.

Reakcije porodice i istraga

Jedan od članova porodice pokojnika izjavio je da su grobovi, prema njihovim saznanjima, otkopani i da su pojedini spomenici i grobna mesta oštećeni. Porodice tvrde da su radovi izvođeni teškom mehanizacijom bez njihovog znanja i pristanka. Oni zahtijevaju da se tačno utvrdi šta se dogodilo sa grobovima i posmrtnim ostacima.

Policija je nakon prijave izašla na teren i obavila uviđaj, a groblje je obezbeđeno dok se ne utvrde sve okolnosti. Dalji postupak vodiće nadležno tužilaštvo. Za krivično djelo povrede groba ili umrlog lica propisana je kazna zatvora od jedne do pet godina.

(Atv/MONDO)