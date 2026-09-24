Evropska komisija priprema plan koji bi podržao cilj Albanije da do kraja 2027. završi pregovore o članstvu u EU, uz spisak reformi koje Tirana prethodno mora da sprovede.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Evropska komisija radi na planu prema kojem bi Albanija završila pristupne pregovore do decembra 2027. godine, rekli su zvaničnici Evropske unije za Euronews. Taj rok Tirana već dugo ističe kao svoj cilj, a sada bi mogao da dobije i formalnu podršku Komisije.

Komisija priprema dokument koji bi potvrdio cilj Albanije da do kraja naredne godine zatvori sva pregovaračka poglavlja. U njemu bi bili navedeni i prioritetni zadaci za otklanjanje preostalih nedostataka u procesu pristupanja.

Premijer Edi Rama i drugi albanski zvaničnici više puta su govorili da je plan završetka pregovora do kraja 2027. usaglašen sa Evropskom komisijom. Njeni predstavnici podržavali su tu ambiciju, ali Komisija obično ne određuje rokove za pristupanje, jer napredovanje kandidata zavisi od ispunjavanja uslova.

„Znate da proširenje ne funkcioniše po datumima. Ali što se neka zemlja više približava kraju tehničkog dijela pristupanja, to više možemo da govorimo o tome, pa i da pominjemo godine“, rekla je u julu evropska komesarka za proširenje Marta Kos

Komisija priprema planove za kandidate

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen najavila je prošle sedmice u Evropskom parlamentu planove za države kandidate koje su najviše napredovale.

„Uskoro ćemo predložiti planove za kandidate koji su ostvarili najveći napredak“, rekla je ona, pominjući Ukrajinu, Moldaviju i Zapadni Balkan.

Očekuje se da ti dokumenti sadrže okvirne rokove i kandidatima daju jasniju sliku narednih koraka. Biće dio godišnjeg paketa Evropske komisije o proširenju, koji se očekuje krajem oktobra i obuhvata procjene napretka pojedinačnih zemalja i preporuke za nastavak procesa, piše Euronews.

Komisija priprema i procjenu ispunjenosti mjerila za zatvaranje pregovora, naročito u oblastima pravosuđa i vladavine prava. Za Albaniju se planira spisak konkretnih reformi i mjera potrebnih da ispuni preostale uslove.

Sličan pristup već je primijenjen na Crnu Goru, kojoj je Komisija precizirala koje rezultate očekuje.

„Komisija je, u suštini, vidjela da je ovaj pristup dobro funkcionisao sa Crnom Gorom i želi da ga ponovi“, rekao je za Euronews neimenovani zvaničnik EU.