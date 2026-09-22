Žak Levegl (79), osumnjičen za zlostavljanje 89 dječaka širom svijeta, ubistvo majke i tetke, preminuo je u zatvoru od neizlečive bolesti prije nego što je dočekao suđenje.

Izvor: HANDOUT / AFP / PROFIMEDIA

Žak Levegl (79), osumnjičen za višestruka silovanja i dva ubistva, preminuo je u subotu, 19. septembra u pritvoru od neizlečive bolesti, potvrdilo je tužilaštvo u Grenoblu.

Levegl je osumnjičen da je između 1967. i 2022. godine izvršio silovanja i teške se**ualne napade nad najmanje 89 maloljetnih dječaka širom svijeta, kao i da je 1974. i 1992. godine ubio svoju majku i tetku, piše Bfmtv.

Jacques Leveugle, soupçonné de viols sur 89 mineurs entre 1967 et 2022, est décédé en détention le 19 septembre à 79 ans, selon le parquet de Grenoble. https://t.co/PGDslnogUR — Blick Actualité & Sport (@Blick_media)September 21, 2026

Decenijski zločini razotkriveni su tek kada je njegov nećak pronašao Leveglove memoare i prijavio ga policiji, što je dovelo do hapšenja i pritvaranja u februaru 2024. godine.

Iskorišćavao najranjivije širom planete

Istraga je utvrdila da je Levegl od sredine 1960-ih do sredine 2020-ih putovao svijetom radeći kao nastavnik, sportski edukator i vaspitač u radu sa delinkventnom djecom.

Izvor: HANDOUT / AFP / PROFIMEDIA

Pored kontinentalne Francuske i Nove Kaledonije, boravio je u još devet zemalja: Alžiru, Švajcarskoj, Njemačkoj, Maroku, Nigeru, Kolumbiji, Filipinima, Portugaliji i Indiji.

Jacques Leveugle, soupçonné de viols et d’agressions sexuelles sur 89 mineurs, est mort➡️ https://t.co/D0wxYHD56O https://t.co/wsAjfA6PeK — Le Parisien (@le_Parisien)September 21, 2026

Istražitelji ističu da je sprovodio "intelektualno zavođenje" mladića iz izuzetno ugroženih i siromašnih sredina. Rođen u Ansiju 1946. godine, studirao je književnost i započeo obuku za edukatora i medicinsko osoblje, koju nikada nije završio.

U svojim memoarima sebe je opisivao kao "ljubitelja gospodskih mladića", pozivajući se na antičku Grčku i citirajući autore poput Andrea Žida i Anrija de Monterlana.

Optužnice zastarjele, suđenje planirano za 2027.

Zbog ogromnog obima slučaja, istražitelji su 10. februara uputili masovni apel svjedocima kako bi identifikovali žrtve. Do sada je identifikovano 79 maloljetnika, od kojih je 55 ispitano, a 24 je zvanično podnijelo prijave.

Iako je tužilaštvo u julu najavljivalo da se suđenje očekuje 2027. godine, uprkos tome što je većina optužbi formalno zastarjela, Leveglova smrt u zatvorskoj ćeliji trajno je zatvorila ovaj sudski proces.