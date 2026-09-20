Na Halkidikiju se utopila žena iz Srbije, uprkos naporima spasilaca i ljekara da je reanimiraju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Osmadesetčetvorogodišnja žena iz Srbije, izgubila je život na plaži Hanioti na Halkidikiju.

Prema objavi dobrovoljnog spasioca, dvojica spasilaca su odmah reagovala na licu mjesta i preduzela sve neophodne mjere reanimacije, primijenili su defibrilator, dali medicinski kiseonik i započeli kardiopulmonalnu reanimaciju (CPR).

Reanimacija je nastavljena uz pomoć samog dobrovoljnog spasioca Joanisa Kolokitesa, kao i zdravstvenih radnika Hitne pomoći (EKAB) koji su ubrzo stigli na mjesto nesreće.

Uprkos svim uloženi naporima spasilaca i ljekarske ekipe, nesrećnoj ženi, nažalost, nije bilo spasa.