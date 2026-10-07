Marija Šerifović je ovo godinama krila: Palo veliko priznanje, a tiče se njenog ljubavnog života

Oglasila se na Instagram profilu gdje je otkrila nešto o čemu je godinama

Izvor: MONDO

Marija Šerifović poznata je po tome što svoj privatni život i ono kakva je zapravo uglavnom drži daleko od očiju javnosti. Ipak, pjevačica je sada, sasvim spontano, otkrila jednu stranu svoje ličnosti za koju mnogi vjerovatno nisu znali.

Marija se oglasila dok je gledala film, a u jednom trenutku na ekranu se pojavio par koji se strastveno ljubi. Iako nikada nije važila za nekoga ko javno pokazuje romantičnu stranu, prizor ju je očigledno naveo da prizna nešto o sebi.

Izvor: Instagram

"Lično smatram da ne postoji romantičnija osoba od mene. Šteta što to gotovo niko ne zna", navela je Šerifovićeva.

Njena spontana reakcija pokazala je da iza ozbiljnog i direktnog nastupa ipak postoji i ona nježnija strana, koju pjevačica ne pokazuje često.

Marija je tokom godina bezbroj puta dokazala da umije da bude veoma otvorena kada govori o svom životu, ali ovakvi detalji iz njene privatnosti rijetko dospiju u prvi plan.